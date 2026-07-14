Могут ли украинских мужчин принудительно вернуть из-за границы: объясняет депутат

Мережко выразил серьезные сомнения по поводу того, касается ли предложение ЕС только вновь прибывших и можно ли реально ожидать массового возвращения мужчин в Украину.

Заявления иностранных политиков о возвращении украинцев домой не обязательно воплощаются в конкретные шаги или в конкретное законодательство. Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос о заявлении министра обороны Польши и предложении Европейской комиссии об отмене защиты для мужчин призывного возраста, а также о том, действительно ли Украина инициировала отмену защиты для своих граждан за рубежом, он отметил, что о таких обращениях не слышал и такой информации не имеет.

"Это внутренний правовой вопрос каждой страны. Она в пределах своей юрисдикции определяет, кто может находиться на территории и на каких условиях", – сказал парламентарий.

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Мережко напомнил, что в международном праве существует институт, есть соответствующая конвенция, регулирующая статус беженцев. У человека, находящегося на территории определенной страны, может быть разный статус. Это зависит от национального и международного права, если речь идет о статусе беженцев.

"Мне кажется, что немного сомнительно утверждать, что все, кто там находится и достиг определенного возраста, должны возвращаться. Потому что каждый случай, каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Там могут быть совершенно разные основания для пребывания на территории той или иной страны… В этом плане это выглядит не совсем в русле международного права", – сказал Мережко.

Принудительные депортации запрещены

Что касается того, что предложение Европейского Союза касается только вновь прибывших, и можно ли на практике ожидать массового возвращения мужчин в Украину, и есть ли у государства реальный механизм их возвращения и трудоустройства, если они все-таки будут возвращаться, он также отметил, что это вызывает огромные сомнения.

"Исходя из международных правовых соображений, принудительные депортации запрещены, в частности, в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека", – подчеркнул эксперт.

"Трудно заставить человека что-то делать"

Также на вопрос о том, что отмена защиты может подтолкнуть часть мужчин не возвращаться, а подавать заявления на убежище в ЕС, поэтому не приведет ли давление на возвращение к обратному эффекту, когда люди будут искать другие легальные статусы за рубежом вместо возвращения домой, он не исключил такой возможности.

"Это возможно. Трудно заставить человека что-то делать. Если человек не нашел убежища в одной стране, он может уехать в другую. То есть нужно скорее искать какие-то положительные стимулы, чтобы люди возвращались", – отметил Мережко.

Позиция Польши

Кроме того, на вопрос, является ли заявление со стороны Польши скорее чисто политическим, учитывая нынешние отношения и отдельные болезненные вопросы с этой страной, депутат подчеркнул, что нужно смотреть в будущее, и "исходя из сложившейся сложной ситуации, искать пути решения этих проблем для того, чтобы оставаться надежными партнерами".

"В той форме, в той формулировке, в какой это прозвучало, это скорее выглядит как какое-то политическое заявление. Здесь нет конкретики. Если бы речь шла, например, о конкретном законопроекте, то тогда я понимаю. Или об административном решении. А здесь просто нет никакой основы", – сказал глава комитета.

Юридических оснований для возвращения нет

По словам Мережка, юридических оснований для возвращения кого-либо куда-либо нет.

"Когда, например, появится законопроект, тогда уже будут основания рассматривать этот вопрос, принимать решение. А пока это на уровне заявлений политиков, которые не обязательно превращаются в конкретные шаги или в конкретное законодательство", – подчеркнул он.

В то же время важно, чтобы это не нарушало права человека и международное право. Но в рамках международного права страны все же могут принимать решения относительно статуса пребывания лиц.

"Массовая депортация – это нарушение прав человека. Я могу привести пример, когда началась российская агрессия против Грузии, и Россия пыталась массово депортировать граждан Грузии. И это дело дошло до Европейского суда по правам человека", – сказал Мережко. > София: Да, отмечает он, на данный момент нет юридических оснований для высылки украинских мужчин из европейских стран.

Что заявили в ЕС и Польше

Как сообщалось, ранее издание Deutsche Welle отметило, что Европейская комиссия предложила отменить статус лиц, нуждающихся в защите, для украинских мужчин призывного возраста. Отмечалось, что эту инициативу поддерживают ряд стран ЕС, а также Киев.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все украинцы призывного возраста, которые сейчас проживают в Польше, должны вернуться домой. Также он призвал вернуть домой украинских беженцев, которые "ездят на роскошных автомобилях".

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