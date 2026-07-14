Война против Украины окончательно превратила Россию в младшего партнера Китая, - WSJ

В Кремле же не согласны с этой оценкой.

Четыре года полномасштабной войны против Украины превратили главу РФ Владимира Путина в просителя в отношениях со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, которые становятся всё более несбалансированными. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Перед тем как Путин отправился в Китай на свою 14-ю встречу с Си Цзиньпином, он публично дал понять, что две страны заключат прорывное соглашение в сфере энергетики - строительство второго газопровода между Россией и Китаем, известного как "Сила Сибири-2". Однако соглашение так и не удалось заключить.

По словам источников издания, китайские чиновники дали понять главе "Газпрома", что согласятся на строительство газопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, ниже рыночной, по которой Москва продает газ внутри страны. По сути, Пекин просил Кремль субсидировать проект.

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Более того, собеседники издания сообщили, что китайские чиновники сказали россиянам, чтобы те больше не поднимали этот вопрос, пока условия не изменятся. Уже спустя день Путин покинул китайскую столицу, подписав 42 соглашения и совместных декларации, но сделки по газопроводу среди них не было.

"Си принял Путина так, как император принимает гостя в своем замке, и отправил его домой", - рассказал журналистам Йорг Вуттке, опытный немецкий бизнесмен с многолетним стажем в сфере китайско-российских отношений.

Стратегическое партнерство между Россией и Китаем

В издании подчеркнули, что пока нет никаких признаков того, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем вот-вот развалится. Более того, поддержка Москвы со стороны Пекина только усилилась после полномасштабного вторжения в Украину.

Китай поддерживает функционирование военной экономики России, закупая у нее нефть со скидкой и поставляя компоненты, необходимые для оборонной промышленности. Также Пекин обеспечивает финансовую инфраструктуру, позволяющую Москве противостоять западным санкциям.

Источники издания поделились, что в 2013 году после первой встречи с Путиным китайский лидер выразил свое восхищение главой РФ, назвав его "образцом для подражания". Они отметили, что Си Цзиньпину понравилось то, что Путин смог занять место за столом мировых лидеров, несмотря на то что экономика России в значительной степени зависит от нефти и газа, а не является диверсифицированной, как экономики США и Китая.

Однако война против Украины затянула России в почти безвыходную ситуацию, добавили в издании. Эта война дала Си Цзиньпину рычаг для завершения уже происходившего структурного сдвига сил, превратив то, что когда-то было партнерством почти равных, в отношения, в которых Китай теперь доминирует практически во всех аспектах.

Кроме того, Россия также все чаще выявляет попытки китайского шпионажа среди государственных чиновников среднего звена. Однако, по словам аналитиков и человека, близкого к российским спецслужбам, Москва не решается обнародовать эту информацию или поднимать этот вопрос перед Пекином из-за опасений нарушить отношения.

Аналитики заявили в разговоре с журналистами, что Китай никогда не подпишет с Россией соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

"Зачем им брать на себя обязательства по строительству газопровода, на которое уйдет пять-шесть лет, а затем усиливать зависимость от России, если они могут получать газ из любых других стран?" - сказал Вуттке.

Директор Центра "Карнеги Россия-Евразия" Александр Габуев считает, что Китай, вероятнее всего, подождет, когда экономическая ситуация в России ухудшится ещё больше, чтобы Москва согласились на условия, выгодные для Китая.

По словам аналитиков, сейчас Китай воспринимает Россию как своего младшего партнера. Однако публично Си Цзиньпин все еще проявляет уважение к Путину. Аналитики отметили, что похожая ситуация произошла в 1960-х годах, когда жесткий подход СССР к Китаю как к "младшему брату" способствовал расколу того раннего альянса.

Реакция Кремля

На эту публикацию отреагировал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. В комментарии росСМИ он заявил, что "характеристика РФ как младшего партнера Китая является ошибочной".

По словам Пескова, взаимоотношения между Россией и Китаем строятся на принципе равенства.

Китай призвал Россию не применять ядерное оружие против Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай предупредил Россию, что не может быть и речи о возможности применения ядерного оружия в войне против Украины.

По словам Зеленского, Китай очень серьезно отреагировал на заявления в росСМИ о тех или иных возможностях применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что призыв к России впервые был довольно ультимативный.

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