Новая функция WhatsApp может навредить вашей приватности: что нужно знать каждому

WhatsApp отказывается от обязательного использования телефонных номеров для общения, но есть нюанс, который важно учитывать.

В WhatsApp появилась долгожданная функция уникальных имен в формате @username, которая позволяет общаться с новыми людьми без раскрытия номера телефона. Однако эксперты по кибербезопасности предупреждают: при неправильном выборе юзернейма новая функция может свести на нет преимущества для конфиденциальности.

Портал Malwarebytes обратил внимание, что многие пользователи захотят использовать одинаковый никнейм во всех сервисах Meta – например, такой же, как в Instagram или Facebook. Но именно это может стать проблемой.

Если привязать WhatsApp к Центру аккаунтов Meta, и использовать уже существующий юзернейм, злоумышленникам и другим пользователям станет значительно проще связать между собой ваши профили в разных сервисах Meta. В результате возрастает риск отслеживания цифровой активности, а также упрощается поиск личных данных о владельце аккаунта.

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Поэтому эксперты не рекомендуют использовать в WhatsApp тот же никнейм, который уже применяется в других социальных сетях. Вместо этого лучше создать отдельное уникальное имя, не связанное с вашими публичными аккаунтами.

Кроме того, эксперты советуют избегать слишком очевидных вариантов, содержащих настоящее имя, фамилию, дату рождения или другую легко угадываемую информацию. Чем сложнее идентифицировать человека по имени, тем ниже вероятность столкнуться со спамом, мошенничеством и попытками выдачи себя за другого человека.

При этом сама функция считается важным шагом в сторону повышения приватности. Она позволяет общаться с незнакомыми людьми, не сообщая номер телефона. Тем не менее эксперты подчеркивают, что уровень защиты во многом зависит от того, насколько продуманно пользователь выберет свое имя.

Как зарезервировать свое имя в WhatsApp

Полноценный запуск новой функции состоится в ближайшие месяцы, а пока Meta предлагает зарезервировать уникальное имя пользователя. Для этого нужно обновить мобильное приложение WhatsApp до последней версии и перейти в "Настройки" – "Аккаунт" – "Имя пользователя".

После активации функции именно username станет стандартным способом начала новых переписок – номер телефона больше не будет отображаться при первом контакте.

Ранее в WhatsApp появилась опция, которая позволяет ограничивать доступ к особо важным перепискам по специальным паролям. Они обеспечивают еще один уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к вашему гаджету.

В прошлом месяце вышло полноценное нативное приложение Telegram для Apple Watch и Galaxy/Pixel/Xiaomi Watch. С умных часов теперь можно читать сообщения в чатах, каналах, отправлять голосовые и стикеры.

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