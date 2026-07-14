Известный украинский военный Маркус впервые стал отцом

У военнослужащего родился сын.

Известный украинский военнослужащий Валерий Маркус, которому приписывали роман с народным депутатом Марьяной Безуглой, впервые стал отцом. Об этом боец сообщил в Instagram. И сделал он это в свой день рождения - 14 июля 2026-го Маркусу исполнилось 32 года.

"У меня родился сын", - написал он.

В комментариях подписчики поздравили новоиспеченного папу с такой новостью:

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"Поздравляю с этим счастливым днем! Теперь папа Маркус", "Пусть растет здоровым", "Этот род ценно продолжать", "Пусть растет здоровым и счастливым, как и вся Ваша семья", "Поздравление с новым, достойным украинцем!", "Поздравляем, это самое лучшее звание для мужчины".

Напомним, УНИАН писал, что в октябре 2025 года Валерий Маркус сообщил, что женился. При этом личность своей избранницы военный не раскрыл.

В сети предположили, что ей может быть народная депутат Марьяна Безуглая, которая репостнула в соцсетях фото Маркуса с его возлюбленной.

Позже нардеп опровергла слухи о тайной свадьбе с военным, заявив: "Это была абсолютно спонтанная шутка на шутку, а потом он еще пошутил, и дальше пошло".

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