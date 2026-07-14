На Земле до сих пор есть места, где никогда не было людей: что мешает до них добраться

Одни из них остались нетронутыми по религиозным или духовным причинам, другие слишком враждебны и опасны для человека.

Многие считают, что на нашей планете не осталось неисследованных уголков. Однако это далеко не так, и вы удивитесь, узнав, сколько мест на Земле никогда не посещал ни один живой человек.

Одни из них остались нетронутыми по религиозным или духовным причинам, другие просто слишком враждебны и опасны для человека. От непроходимых древних лесов до заснеженных вершин – Daily Mail рассказывает о местах, которые еще ждут своего открытия.

1. Земля Мари Бэрд, Антарктида

Расположенная в Западной Антарктиде Земля Мари Бёрд площадью 1,61 млн квадратных километров является "ничейной землей", то есть юридически не принадлежит ни одному государству.

Видео дня

По оценкам учёных, 99,6 процента этой территории совершенно не затронуты человеком, в то время как в целом по Антарктиде этот показатель составляет всего 32 процента.

Северный лесной комплекс, Мьянма

Эти густые джунгли площадью 30 296 квадратных километров простираются на крайнем севере Мьянмы, между границами Индии и Китая. Это один из крупнейших участков нетронутого леса в Юго-Восточной Азии, в котором, по оценкам, обитает 6000 видов, из которых 1500, как считается, не встречаются больше нигде.

В 1960-х годах в условиях политического конфликта Мьянма закрыла Северный лесной комплекс для большинства исследователей.

Гангхар Пунсум, Бутан

Возвышаясь на 7550 метров, Гангхар Пунсум является самой высокой непокоренной горой в мире.

Суровая погода, отдалённое местоположение и отсутствие надлежащей карты делают восхождение сложным, но это не единственная причина. Восхождение на Гангхар Пунсум невозможно из-за религиозных убеждений местных жителей, которые верят, что горы священны, потому что на их вершинах живут божества.

В 1994 году правительство Бутана запретило восхождения на горы высотой более 6000 метров, а в 2003 году полностью запретило альпинизм в стране.

Мачапучаре, Непал

Две вершины возвышаются на 6993 метра над заповедной зоной Аннапурны в Северном Непале. Согласно легендам местных жителей гурунгов, гора является домом бога Шивы, одного из главных божеств индуизма.

В 1957 году британская экспедиция получила разрешение на восхождение на вершину, но повернула назад, не дойдя 150 метров от вершины. С тех пор новых разрешений на восхождение не выдавалось, и гора остается нетронутой.

Сумма Ри, граница Пакистана и Китая

Массивные Сумма Ри и Сумма Ри II просто слишком опасны и недоступны для восхождения, что делает Сумма Ри самой высокой непокоренной горой, где разрешено восхождение. Расположенные в отдаленном районе пакистано-китайской границы, эти вершины достигают высоты 7312 и 7302 метров соответственно и никогда не были покорены.

Ньянчен-Тангла, Тибет

Простираясь на 600 км и имея ширину 200 км, этот невероятно отдаленный горный хребет практически не тронут человеком. Из 164 вершин высотой более 6000 метров 159 еще не покорены.

Хребет Гаккеля, Северный Ледовитый океан

Это подводный вулканический горный хребет длиной 1800 км, простирающийся через Евразийский бассейн в Северном Ледовитом океане. Этот желоб между североамериканской и евразийской континентальными плитами, расположенный на глубине от 4600 до 5100 метров, является одной из самых глубоких точек на Земле. Однако, в отличие от Марианской впадины, хребет Гаккеля круглый год покрыт почти непроницаемым слоем морского льда.

Сеноты Юкатана, Мексика

Это природные известняковые карстовые воронки и пещерные системы, затопленные около 10 000 лет назад. В провинции Юкатан насчитывается около 7000 сенотов, и только 142 из них доступны для посещения, а это значит, что 98 процентов из них до сих пор не исследованы.

Ханг Сон Доонг, Вьетнам

Считается, что это самая большая пещера в мире, только нанесенные на карту участки занимают 38,5 миллионов кубических метров и простираются на 9,4 км. Несмотря на десятилетия целенаправленных исследований, дайверы все еще находят все больше скрытых туннелей и камер.

Даже в 2019 году группа исследователей обнаружила камеры, которые добавили еще 1,6 миллиона кубических метров объема.

Ранее УНИАН рассказывал об уникальном селе высоко в горах в Азербайджане. Здесь котором живет народ, считающий себя потомками Ноя. Они разговаривают на языке, который не знает больше никто в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: