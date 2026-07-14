'Каразинский университет развивается благодаря людям и верности своей миссии', – ректор Татьяна Кагановская

Ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Татьяна Кагановская рассказала, как вуз пережил полномасштабное вторжение и продолжает работать в прифронтовом городе, сохраняя при этом высокие позиции в международных рейтингах.

В июне этого года британская аналитическая компания Quacquarelli Symonds обнародовала рейтинг QS World University Rankings 2027, в котором оцениваются университеты по всему миру. За места в рейтинге соревнуются как учебные заведения с многовековой историей, так и новые молодые университеты. По результатам рейтинга Харьковский университет имени В.Н. Каразина занял позицию 851–900 в глобальном масштабе и сохранил второе место среди высших учебных заведений Украины, разделив его с КПИ имени Игоря Сикорского.

Мы встретились с ректором Каразинского университета Татьяной Кагановской, чтобы узнать: как в прифронтовом городе предоставляют образование мирового уровня, привлекая всё больше абитуриентов. По её словам, дело в людях и ценностях каразинского сообщества, которое при любых условиях движется вперёд.

Татьяна, давайте рассмотрим рейтинг QS. Три украинских вуза вошли в мировой топ-1000 высших учебных заведений. Два киевских, один харьковский. Что это значит лично для вас и для университета?

Видео дня

Для меня лично и для всего Каразинского университета это, прежде всего, признание труда нашего университетского сообщества. За каждой позицией в международном рейтинге стоят конкретные люди – ученые, преподаватели, студенты, сотрудники, которые каждый день своим трудом формируют репутацию университета. Именно их преданность, профессионализм и ответственность лежат в основе этого результата.

Особое значение это достижение приобретает сегодня, когда Харьков остается прифронтовым городом, а университет живет и развивается в условиях полномасштабной войны. Несмотря на все вызовы, наше сообщество продолжает обучать, проводить исследования, выполнять свою общественную миссию, реализовывать международные проекты, поддерживать высокое академическое качество и доказывать, что настоящий университет определяется прежде всего людьми и ценностями, которые их объединяют.

Рейтинг QS является одним из самых авторитетных международных академических рейтингов, поэтому присутствие Каразинского университета среди лучших высших учебных заведений мира имеет для нас особое значение. Важно и то, что существенную роль в достижении этого результата играют показатели академической репутации и признания среди работодателей. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к университету со стороны международного академического сообщества, наших партнеров и профессиональной среды в разных странах мира.

В то же время этот результат является признанием работы наших ученых. Каразинцы продолжают публиковать результаты исследований в ведущих международных изданиях, участвовать в глобальных научных проектах, развивать сотрудничество с университетами и исследовательскими центрами разных стран.

Для меня это также напоминание об ответственности. Высокие позиции в международных рейтингах не являются для нас самоцелью. Однако это яркий показатель того, насколько университет выполняет свою миссию: создает знания, воспитывает ответственных специалистов, поддерживает общество в сложные времена и достойно представляет Украину в мире. Именно в этом я вижу главную ценность такого результата.

Давайте поговорим об условиях обучения. Каразинский университет не был перемещен и продолжает работать в Харькове. Как вам удается организовать образовательный процесс в условиях прифронтового города?

В марте 2022 года это было совместное решение администрации, факультетов, институтов и всех подразделений университета. Каразинское сообщество единодушно решило остаться в Харькове и отказаться от перемещения в более безопасные регионы Украины. Это было непростое решение, но оно было осознанным.

Несмотря на все угрозы первых месяцев полномасштабной войны, когда бои велись на окраинах города, а Харьков ежедневно подвергался артиллерийским обстрелам, мы понимали: Каразинский университет для Харькова – это один из символов города, университет, который на протяжении двух веков формировал его интеллектуальную, научную и культурную среду. Поэтому решение остаться имело не только организационное, но и глубокое общественное значение. Для многих харьковчан оно стало важным психологическим сигналом: город живёт, работает, не теряет своей опоры и веры в будущее.

Я часто говорю, что Каразинский университет – это форпост свободы. Именно здесь всегда рождались новые идеи, формировалась свободная мысль, воспитывались поколения людей, которые меняли страну. Мы осознавали, что если университет покинет Харьков, город утратит часть своей идентичности. Именно поэтому мы остались. Каразинцы не могли поступить иначе.

Весной 2022 года образовательный процесс проходил преимущественно в асинхронном режиме. В то же время нам удалось сохранить все ключевые цифровые ресурсы университета, прежде всего образовательные, в частности благодаря использованию облачных технологий. Это позволило довольно быстро перейти к полноценному онлайн-обучению с синхронным взаимодействием преподавателей и студентов.

Кризис невозможно преодолеть одними лишь управленческими решениями. Его преодолевают люди, которые доверяют друг другу, разделяют общие ценности и понимают, ради чего продолжают свое дело. Именно это дало Каразинскому университету возможность не просто выстоять, но и сохранить своё качество, миссию и развитие.

Сколько студентов училось в университете в феврале 2022 года? Оказывала ли вы им помощь, какие задачи тогда выполняли?

К началу полномасштабного вторжения в университете училось почти 13 тысяч украинских студентов и ещё около 4,5 тысячи иностранных. Работали тысячи преподавателей и сотрудников. Но уже 24 февраля мы перестали мыслить категориями статистики. За каждой цифрой мы видели конкретного человека – его безопасность, его семью, его будущее.

В первые часы войны университет фактически стал крупным гуманитарным и координационным центром. Мы организовали гуманитарный штаб, который работал практически круглосуточно. Нужно было эвакуировать студентов из общежитий, помочь тем, кто остался без транспорта, жилья или связи, поддержать иностранных студентов, оказавшихся вдали от своих семей. Часть студентов буквально выводили по рельсам метро к железнодорожному вокзалу.

В то же время университетские общежития стали убежищем для внутренне перемещенных лиц. Это означало новые задачи – обеспечить людей теплом, питанием, медикаментами, самыми необходимыми вещами, организовать быт, поддержать тех, кто лишился дома. Наши сотрудники работали без выходных, часто выполняя то, что никогда не входило в их должностные обязанности.

Параллельно мы думали о будущем. Спасали лаборатории, научное оборудование, музейные коллекции, библиотечные фонды, цифровую инфраструктуру. Уже тогда было понятно, что война не закончится быстро, а значит, нужно сделать всё, чтобы университет не только выстоял, но и сохранил свой научный и образовательный потенциал.

Очень быстро мы возобновили учебный процесс. Сначала работали в асинхронном формате, ведь люди находились в разных странах и часовых поясах. А уже с 28 марта 2022 года вернулись к полноценному онлайн-обучению. Для нас было принципиально важно, чтобы студенты не лишились возможности учиться, а преподаватели – продолжали работать. Образование с тех пор тоже стало проявлением стойкости.

Я хорошо помню те месяцы. Каждое утро начиналось с главного вопроса: все ли живы, все ли вышли на связь, кому нужна помощь. И только после этого мы переходили к другим делам. Именно тогда я еще раз поняла, что университет выполняет гораздо более широкую миссию, чем просто образовательную. В кризисные времена он становится центром доверия, взаимной поддержки, ответственности и человеческой солидарности.

Мне кажется, именно это и помогло Каразинскому университету выстоять. Не какой-то особый алгоритм или готовый план действий, а люди, которые каждый день брали на себя чуть больше ответственности, чем требовала их должность. И именно из этой ответственности рождается настоящее университетское сообщество.

Известно, что Каразинский университет пострадал от российских обстрелов. Насколько значительны их последствия?

Последствия чрезвычайно масштабны. С февраля 2022 года в результате постоянных обстрелов Харькова и Харьковской области повреждены или разрушены 39 объектов университетской инфраструктуры. Среди них – 8 учебных корпусов, 9 общежитий, здание Центральной научной библиотеки, Музей природы, спортивный корпус "НСЦ "Каразинский", Медицинский комплекс, Ботанический сад, филиал НИИ астрономии, учебные мастерские и Виварий. Пострадали также объекты рекреационной инфраструктуры – база "Фигуровка" и спортивно-оздоровительный лагерь "Буймеровка". Только с начала 2025 года были повреждены еще 9 объектов университетской инфраструктуры.

По предварительным оценкам, сумма убытков от повреждения и разрушения материально-технической базы университета составляет 4,6 миллиарда гривен. Экологический ущерб, нанесенный университету, превышает 7,5 миллиарда гривен. По фактам разрушения зданий, повреждения уникального лабораторного оборудования и других материальных ценностей возбуждено 37 уголовных дел. Общая стоимость утраченного и поврежденного оборудования и техники превышает 67 миллионов гривен.

Но, говоря об этих цифрах, важно помнить, что они отражают лишь материальную сторону потерь. За каждым разрушенным корпусом стоят годы труда многих поколений ученых, преподавателей и студентов, уникальные научные школы, исследовательское оборудование, музейные коллекции, пространства, в которых формировалась университетская традиция.

Однако, несмотря на масштабные потери, университет не прекращал работу ни на один день. Мы продолжаем обучать студентов, проводить исследования, развивать международное сотрудничество и уже сегодня думаем о будущем восстановлении. Для нас восстановление – это возможность создать современный университет, который будет отвечать вызовам следующих десятилетий, сохранив при этом свою историю, академические традиции и миссию.

А что касается вас лично? Были сообщения, что ваш дом тоже был разрушен. Не планировали переехать в более безопасное место?

Нет, мы с мужем Александром сознательно приняли решение остаться в Харькове. Он тоже каразинец, человек, глубоко связанный с университетом и нашим сообществом. С первых дней полномасштабного вторжения он активно участвовал в решении гуманитарных вопросов и оказании поддержки людям.

Для меня это был внутренний выбор. Ведь я убеждена, что в самые тяжелые времена руководитель должен быть рядом со своим сообществом, разделять с ним ответственность, тревогу, надежду и ежедневный труд. Я не представляла, что смогу управлять университетом на расстоянии, когда наши студенты, преподаватели и сотрудники остаются в Харькове.

В кризисные моменты особое значение приобретает именно присутствие. Не потому, что один человек способен решить все проблемы, а потому, что он может дать другим ощущение опоры. Когда коллеги или выпускники говорили мне: "Когда видим, что ректор рядом, становится спокойнее", я понимала, что наше решение остаться было правильным.

Война коснулась и моей семьи. На Пасху 2024 года управляемая авиабомба разрушила наш дом и соседние дома. К счастью, никто не погиб. В тот момент нас не было дома. Однако во время взрыва я находилась в 50 метрах от дома, и это буквально спасло мне жизнь.

После таких событий неизбежно переосмысливаешь многое. Осознаешь, насколько хрупким может быть всё материальное и насколько настоящей ценностью являются люди, взаимная поддержка, доверие, возможность быть рядом. Дом можно отстроить. Гораздо важнее сохранить сообщество, человеческое достоинство и веру в будущее.

Вот это, пожалуй, и есть главный урок последних лет. Стойкость рождается не только из мужества отдельного человека. Она рождается из общности, когда люди поддерживают друг друга, не теряют чувства ответственности и продолжают работать ради будущего. Именно это дает силы жить, работать и развивать университет даже в самые сложные времена.

Вам было страшно?

Конечно, было страшно. Думаю, не найдётся человека, который пережил первые месяцы полномасштабной войны в Харькове и скажет, что не испытывал страха. Страх – это естественная реакция на опасность. Другой вопрос – что мы делаем со своим страхом. Позволяем ли мы ему определять наши решения или находим в себе силы продолжать действовать.

Ситуация в Харькове была чрезвычайно напряженной – и психологически, и физически. Мы все жили в условиях постоянной неопределенности. Однако когда студенты, преподаватели, выпускники видели, что университет работает, что его руководство остается в Харькове, это становилось своеобразным сигналом: мы выстояли, мы продолжаем жить и развиваться, мы верим в наш город.

Мне кажется, что у университетов есть особая миссия в периоды испытаний. Они призваны поддерживать общество, сохранять преемственность культуры, быть пространством, где рождается надежда на будущее. Поэтому для меня было важно, чтобы Каразинский университет оставался в Харькове не только физически, но и символически.

Каразинский университет – это сердце Харькова. Оно должно продолжать биться, давать силы и напоминать всем нам, что даже в самые мрачные времена жизнь продолжается.

Вы стали первой женщиной во главе Каразинского университета, выиграв выборы в 2021 году. В этом году заканчивается пятилетний контракт. Планируете ли вы снова выдвигать свою кандидатуру на должность ректора?

Да, в этом году в Каразинском университете состоятся выборы ректора, и я приняла решение вновь выдвинуть свою кандидатуру.

Для меня это решение связано не столько с должностью, сколько с ответственностью. Я возглавила университет летом 2021 года, всего за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. С тех пор весь мой ректорский срок прошел в условиях войны. Вместе с нашим сообществом мы пережили чрезвычайно сложный период и в то же время смогли не просто сохранить университет, но и обеспечить его развитие. Поэтому сегодня я чувствую ответственность за завершение начатых процессов и продолжение движения вперед.

Возможно, это прозвучит несколько пафосно, но я действительно воспринимаю это как свою миссию. Не потому, что считаю себя незаменимой. А потому, что верю: человек, который пережил вместе с университетом самые тяжелые испытания, должен сделать все возможное, чтобы привести его к новому этапу развития.

Честно говоря, меня никогда не вдохновляла сама мысль остаться в истории как первая женщина-ректор Каразинского университета за более чем 220 лет его существования. Гораздо важнее для меня, чтобы спустя годы говорили о другом: что в один из самых сложных периодов своей истории Каразинский университет выстоял, сохранил себя и стал сильнее.

Война принесла много потерь и боли, но в то же время она очень четко показала истинную ценность людей и сообществ. Я хорошо помню первые месяцы вторжения, когда на телефон приходили сообщения: "Извините, я уехала", "Извините, я уехал". И я никогда никого не осуждала за этот выбор. Каждый спасал себя и своих близких так, как считал нужным.

Но в то же время рядом остались люди, которые сознательно решили продолжать работать для университета и для Харькова. Именно благодаря этой команде сегодня мы реализуем проекты, которые ещё несколько лет назад казались слишком амбициозными. Мы создаем новые образовательные пространства, поддерживаем студентов и сотрудников, развиваем международное сотрудничество, модернизируем лаборатории, привлекаем средства для науки и образования.

И, пожалуй, самое главное – мы сохраняем высочайшее качество образования и науки. Это подтверждают и результаты наших студентов и ученых, и присутствие Каразинского университета в авторитетных международных и национальных рейтингах. Но для меня главный показатель – это то, что даже в условиях войны молодые люди продолжают выбирать Каразинский университет, доверяют нам свое будущее, а наши выпускники остаются частью большой университетской семьи.

Именно ради этого будущего я готова продолжать работать.

Сколько сейчас студентов обучается в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина?

Если говорить о количестве обучающихся, то наиболее объективные цифры у каждого высшего учебного заведения появляются в декабре, когда еще не состоялся выпуск магистров. По состоянию на конец прошлого года общее количество студентов и интернов в Каразинском университете превышало 16 тысяч человек.

Но для меня гораздо важнее не цифры, а люди, которые за ними стоят. Наши студенты – это поколение, которое формировалось в чрезвычайно сложных условиях. Они пережили пандемию, полномасштабную войну, постоянные воздушные тревоги, вынужденные переезды. И, несмотря на это, они не утратили желания учиться, исследовать, развиваться, строить своё будущее в Украине. Это чрезвычайно сильные, зрелые и мотивированные молодые люди.

Именно студенты являются главной силой университета. Они задают вопросы, ищут новые решения, формируют атмосферу творчества и развития. Именно они будут определять, какой станет Украина после победы – в науке, медицине, образовании, бизнесе, государственном управлении, культуре. Поэтому инвестиции в студентов – это инвестиции в будущее нашего государства.

И я искренне благодарна нашим студентам за их доверие, верность и любовь к Каразинскому университету. Несмотря на все трудности, они сознательно выбирают учиться именно здесь, остаются частью нашего академического сообщества, поддерживают университет и друг друга. Для меня это не только показатель высокой репутации университета, но и большая ответственность. Мы должны сделать всё, чтобы это доверие оправдалось, а каждый студент имел возможность реализовать свой талант и свой потенциал.

Иностранцы учатся в украинском вузе, несмотря на войну?

Да, иностранные студенты учатся в Каразинском университете. Их стало значительно меньше, чем до полномасштабного вторжения, но они остаются с нами, и это для нас имеет особое значение. Мы прилагаем усилия, чтобы Каразинский университет и в дальнейшем оставался частью глобального академического пространства.

Иностранных студентов привлекает прежде всего качество образования, международная известность университета, его позиции в мировых рейтингах, а также ориентация на научные исследования и международное сотрудничество. Но не менее важна сама атмосфера Каразинского – среда, в которой сочетаются академическая свобода, взаимоуважение и поддержка.

Изменился ли уровень подготовки молодежи? Довольны ли вы качеством образования первокурсников?

Что касается уровня подготовки первокурсников, то он, безусловно, неоднороден – как и в любом крупном университете. Но я вижу главное: мотивацию. Современные студенты приходят с очень разным образовательным опытом, однако их объединяет стремление учиться, развиваться и находить своё место в стремительно меняющемся мире.

И именно это для нас является определяющим. Мы видим в наших первокурсниках большой потенциал и в то же время чувствуем ответственность за то, чтобы этот потенциал был реализован максимально полно.

Какие специальности пользуются наибольшим спросом?

Каразинский университет осуществляет подготовку специалистов по 47 специальностям в десяти областях знаний. Наибольшим спросом среди абитуриентов, естественно, пользуются те направления, которые наиболее востребованы в обществе. Это менеджмент, маркетинг, психология, международные отношения, компьютерные науки, кибербезопасность и защита информации, филология (английский язык и литература), право, стоматология, медицина.

В то же время важной стратегической задачей для нас является повышение интереса к естественнонаучным специальностям. Именно в этой области Каразинский университет имеет мощные научные школы, известные далеко за пределами Украины. Мы системно работаем над тем, чтобы повышать привлекательность этих направлений еще на этапе школьного образования, показывая, что естественные науки сегодня – это основа технологического развития, инноваций и будущих открытий.

Большую роль в популяризации науки среди школьников и будущих абитуриентов играют современные образовательные пространства, в частности "Музей науки", созданный при содействии Малой академии наук Украины в образовательно-научном пространстве "Ландау". Такие инициативы позволяют молодежи увидеть науку как живой процесс – как исследование, эксперимент и путь к пониманию мира.

Для Каразинского университета важно не только реагировать на спрос, но и формировать его. Посредством качественного образования, сильных научных школ и культуры мышления, которая помогает студентам осознанно и ответственно выбирать профессию.

Как сегодня меняется роль университета в обществе?

Современный университет не может оставаться лишь местом, где человек получает диплом. Эта модель постепенно уходит в прошлое, и особенно это ощутимо в Украине сегодня, во время войны, особенно в Харькове.

Долгое время университет воспринимался как этап жизни: пришел в семнадцать лет, получил образование, вышел в профессию. Но современный мир давно вышел за пределы такой логики, а война лишь ускорила эти изменения. Сегодня университет должен становиться пространством, куда человек может возвращаться в разные периоды жизни – чтобы получить первую профессию, переквалифицироваться, найти поддержку после потерь, реализовать идею, провести исследование или просто почувствовать, что ты не один.

Университет является своего рода связующим звеном – между поколениями, между наукой и обществом, между опытом и молодёжью, между человеком и его будущим. И именно такие мосты сегодня особенно нужны Украине.

Война очень четко показала: университет – это сообщество людей, которое берет на себя гораздо более широкую ответственность, чем чисто образовательная или научная функция.

Какую роль в этом играют новые социальные группы, в частности ветераны и общины?

Сегодня в университет приходят ветераны, возвращающиеся с войны и ищущие новую профессиональную траекторию, возможность учиться и восстанавливаться. Приходят их семьи, специалисты из местных сообществ, психологи, социальные работники, которым предстоит научиться работать с новой реальностью.

И университет должен быть для них открытым пространством знаний, доверия и поддержки. Именно поэтому мы развиваем Центр ветеранского развития. Сегодня уже сформировано 87 образовательных программ с учетом запросов ветеранов, подготовлено 354 специалиста по сопровождению ветеранов из 11 областей Украины, и мы работаем с общинами, в частности прифронтовыми, такими как Циркуновская община.

Но есть еще один принцип, без которого невозможно построить эффективную ветеранскую политику: "Ничего о ветеранах без ветеранов". Мы не можем принимать решения за людей, чей опыт войны изменил их жизнь. Мы должны слушать, привлекать и работать вместе. Именно ветераны и ветеранки лучше всего знают, какие знания, услуги и возможности нужны для успешного возвращения к гражданской жизни. Их голос должен быть определяющим при формировании образовательных программ, университетских услуг и государственных решений.

Для Каразинского университета ветеран – это партнер, эксперт и носитель уникального опыта, способный обогащать университетскую среду, формировать новые подходы к образованию, лидерству, ответственности и служению обществу.

Возвращение ветеранов к гражданской жизни является показателем зрелости всего общества. И университеты должны быть среди тех институтов, которые помогают формировать эту зрелость. Посредством образования, партнерства, уважения к опыту защитников и совместной ответственности за будущее страны.

Не менее важна работа с общинами. Университет должен быть не только для студентов, но и для сообществ, с которыми он работает. Сообщества нуждаются в профессиональной экспертизе, образовательных программах, управленческих решениях, аналитике, подготовке кадров, психологической поддержке. И мы видим свою роль в том, чтобы работать вместе с ними, а не вместо них.

Яркий пример – Близнюковская община. При участии университетских экспертов она смогла перезапустить систему здравоохранения и создать современный медицинский комплекс с привлечением подготовленных Каразинским университетом специалистов.

А как насчёт психического здоровья?

Да, действительно, это ещё одно критически важное направление. Мы живём в условиях длительного стресса, и университет должен быть не только образовательной, но и безопасной психологической средой. Каразинский университет участвует в программе "Как ты?" под патронатом Елены Зеленской. У нас работает один из первых в Украине Центров психического здоровья, который ежегодно проводит более 1500 консультаций.

Мы стараемся видеть человека целостно – не только как студента или сотрудника, но и как личность с опытом, травмами, силой и мечтами. Поэтому инклюзивность, безбарьерность, поддержка, культура уважения – это не дополнения к образованию, а его сущность.

Мы живём в эпоху, когда человек на протяжении жизни многократно меняет профессию и возвращается к обучению. Поэтому университет должен стать пространством непрерывного образования – местом, куда возвращаются, когда нужны новые знания и новые смыслы.

В чём заключается социальная миссия университета?

На мой взгляд, социальная миссия университета заключается в том, чтобы поддерживать каждого, кто в этом нуждается, в кризисах и перед лицом вызовов, работать с сообществами, ветеранами, бизнесом и государством, создавать пространство доверия и восстановления.

И если университет способен быть рядом с человеком в момент его выбора, потери, восстановления или поиска нового пути – тогда он действительно выполняет свою миссию. Тогда он становится пространством, куда возвращаются, чтобы развивать себя, поддерживать других и строить будущее страны.

Татьяна Стежар