Дроны Bayraktar Akinci уничтожили китайский ЗРК FK-2000 в Судане, - Defense Express

Китайский ЗРК получил критические повреждения и вряд ли подлежит ремонту

Вооруженные силы Судана нанесли серию ударов по объектам и технике группировки "Сил быстрого реагирования", которая ранее действовала при поддержке наемников из ЧВК "Вагнер". В частности, под удар попал китайский зенитно-ракетный комплекс FK-2000.

Как пишет Defense Express, для поражения, вероятнее всего, были задействованы турецкие беспилотники Bayraktar Akinci, которые вооруженные силы Судана получили, вероятно, в 2024 году.

Аналитики обратили внимание на то, что, судя по снимкам в соцсетях, внешне FK-2000 выглядит вполне целым. Тем не менее, китайский ЗРК получил критические повреждения и вряд ли подлежит ремонту.

Также аналитики предположили, что для поражения объектов и техники группировки "Сил быстрого реагирования" были применены управляемые авиабомбы MAM-C или MAM-L.

В Defense Express напомнили, что ЗРК FK-2000 поступил на вооружение Сил быстрого реагирования примерно весной 2025 года. Его поставка осуществлялась через несколько стран, чтобы обойти международные обязательства Китая.

ЗРК FK-2000 в Судане - что известно

Напомним, что в конце января в суданских антиправительственных "Силах быстрого реагирования" заметили зенитные ракетные комплексы FK-2000 китайского производства. Военный обозреватель Rich Tedd сообщил, что по крайней мере одну боевую машину зафиксировали в городе Ньяла.

Военный портал "Милитарный" писал, что в 2025 году ОАЭ передали два комплекса FK-2000 группировке "Сил быстрого реагирования" транзитом через территорию Чада.

Зенитный ракетный комплекс FK-2000 состоит из самоходной зенитно-ракетной установки на колесном шасси формулы 8×8, оснащенной беспилотной боевой башней. Комплекс способен поражать самолеты на дальностях от 1,2 до 25 км, а крылатые ракеты – на расстоянии 1,2–10 км. На башне размещено 12 зенитных управляемых ракет с независимым механизмом подъема.

