В России исчезли десятки комплексов ПВО, прикрывавших стратегические верфи, - СМИ

Россия незаметно вывела зачную часть систем противовоздушной обороны, защищавшей важнейшие верфи для атомных подлодок.

В Северодвинске россияне вывели значительную часть комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которые защищали верфи по строительству и ремонту атомных подводных лодок.

Об этом сообщил портал Barents Observer, проанализировав спутниковые снимки за 2024–2026 годы. Отмечается, что за этот период по меньшей мере 20 зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 покинули две ключевые позиции из-за дефицита ракет и требования усилить противовоздушную оборону других регионов.

В частности, ПВО была ослаблена в районе судостроительных заводов "Севмаш" и "Звездочка".

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Как отметил "Милитарный", "Севмаш" – вообще единственное в России предприятие по строительству атомных подводных лодок, а соседний завод "Звездочка" специализируется на их ремонте и модернизации.

За охрану этих объектов на протяжении многих десятилетий отвечал 1528-й зенитно-ракетный полк из состава Ленинградского военного округа. Но теперь ситуация изменилась – свежие спутниковые данные свидетельствуют о сворачивании оборонительных позиций на острове Ягры и Мироновой горе.

Сообщается, что на острове Ягры располагались две батареи пусковых установок С-300. А сейчас площадка выглядит пустой. В частности, оттуда исчезли радиолокационные станции подсветки целей и наведения ракет, а также контейнеры для хранения боеприпасов.

Аналогичная ситуация наблюдается и на Мироновой горе, расположенной в 12 км от верфи. Еще в 2024 году там находились 8 пусковых установок С-300 в боевой готовности и радары освещения целей, которые полностью исчезли на снимках 2025–2026 годов.

Портал отметил, что ещё одной причиной сворачивания ПВО на этих позициях мог стать тот факт, что в ходе войны против Украины были убиты военные этого полка. В частности, командир дивизиона С-400 подполковник Владимир Спиридонов из Северодвинска был ликвидирован в оккупированном Крыму в конце апреля 2024 года.

"Северодвинск расположен в 1500 км от подконтрольной Украине территории, что делает его уязвимым для возможных атак", – подытожил портал.

Ситуация с российской ПВО

Ситуация с российской ПВО характеризуется острым дефицитом ключевых комплексов и локальными провалами в защите. Из-за украинских ударов у противника наблюдается нехватка дальнобойных систем, а для прикрытия собственных тыловых объектов россияне вынуждены перебрасывать фронтовую противовоздушную оборону (в частности, комплексы "Панцирь") непосредственно с фронта под Москву.

Между тем Силы обороны Украины регулярно поражают важные объекты противника в Крыму. В частности, были уничтожены современные пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-400 (в том числе вблизи Керчи) и ценные радиолокационные станции, например, "Небо-У".

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