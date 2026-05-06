Иностранный заказчик впервые купил беспилотный истребитель Kızılelma с украинским двигателем

Ранее беспилотный самолет был заказан для турецких воздушных сил и ВМС.

Индонезия стала первым экспортным заказчиком турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma, заключив контракт на 12 единиц с опционом еще на четыре. Об этом сообщает Defense Express.

Соответствующее соглашение компания Baykar подписала с индонезийской PT Republik Aero Dirgantara (Republkorp) во время выставки SAHA Expo 2026, которая проходит в Стамбуле.

Поставки Bayraktar Kızılelma должны начаться в 2028 году. Соглашение предусматривает развертывание локализованного производства, а также создание центра технического обслуживания и ремонта техники.

Видео дня

Ранее беспилотный самолет был заказан для турецких ВВС и ВМС. В Турции беспилотники компании Baykar – Bayraktar TB3 и Bayraktar Kızılelma – планируют включить в состав авиагруппы универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400).

Что касается аппаратов для Индонезии, то они, вероятно, предназначены для Военно-морских сил Индонезии и могут войти в состав авиационного крыла авианосца Giuseppe Garibaldi, который Италия передала Джакарте.

Передача корабля, который был выведен из состава флота в 2024 году и ранее использовался в качестве носителя самолетов вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier II, была окончательно согласована в апреле.

Bayraktar Kızılelma – справка УНИАН

Bayraktar Kızılelma – это реактивный малозаметный палубный БПЛА, разработанный турецкой компанией Baykar Makina.

По данным портала Defense Express, серийные Kızılelma должны оснащаться двигателем АИ-322Ф от украинского ГП "Ивченко-Прогресс", который пришел на смену менее мощному АИ-25ТЛТ на первых трех прототипах.

На сегодня Bayraktar Kızılelma уже выполняет групповые автономные полеты и проходит испытания с применением полноценного авиационного вооружения для поражения как наземных, так и воздушных целей.

В частности, речь идет об использовании ракет класса "воздух-воздух" Gökdoğan с заявленной дальностью до 100 км.

Боевая авиация Турции – другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что Турция и Индонезия подписали соглашение о закупке 48 истребителей пятого поколения KAAN. Стоимость 10-летнего проекта оценивается в более чем 10 миллиардов долларов.

Интерес к самолету также проявляла Украина. В самой Турции считают, что истребитель KAAN "превосходит" американский Lockheed Martin F-35 Lightning II. В частности, представители турецкой стороны утверждали, что KAAN может нести больше вооружения, а также имеет двухдвигательную схему (F-35 оснащен одним двигателем).

Вас также могут заинтересовать новости: