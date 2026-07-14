Самолет 'Судного дня' РФ засветился в Тегеране и сбежал перед ударом США, – мониторы

Спецсамолет успел вылететь в Китай буквально накануне воздушной операции Вашингтона.

Российский самолет управления Ту-214ПУ, который неофициально называют "самолетом Судного дня", побывал в Тегеране и успел покинуть Иран за несколько часов до начала ударов США по объектам в стране. Об этом стало известно из данных системы отслеживания авиаперелётов AirNav radar.

Так, самолет с регистрационным номером RA-64531 прибыл в Тегеран 13 июля в 07:35 по киевскому времени. Пребывание российского самолёта в иранской столице было недолгим – уже в 19:08 самолет вылетел из международного аэропорта имени Имама Хомейни и направился на восток, приземлившись в Пекине 14 июля в 02:25.

Уже через несколько часов после вылета российского самолета США начали воздушную операцию. Согласно официальному заявлению Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), удары начались 13 июля около 23:45 по киевскому времени и продолжались более пяти часов – до 05:15 утра 14 июля.

Видео дня

По имеющимся данным, американские силы атаковали военные цели по всему Ирану, в частности в Бушире, Чабахаре, Джаске, Конараке, Абу-Муси и Бандар-Аббасе. Целью ударов, как отмечается, было снизить способность Ирана наносить удары по коммерческим судам.

Поводом для возобновления активных боевых действий стали последние инциденты в проливе: Министерство обороны ОАЭ сообщило, что иранские крылатые ракеты поразили два эмиратских танкера в территориальных водах Омана, в результате чего один член экипажа погиб, ещё восемь получили ранения. Корпус стражей исламской революции подтвердил поражение нефтяных танкеров, объяснив это якобы игнорированием предупреждений со стороны Ирана.

Спецсамолет Ту-214ПУ

По данным из открытых источников, RA-64531 относится к классу самолетов управления Ту-214ПУ – машины этого типа неофициально называют самолетами "Судного дня" из-за их назначения обеспечивать правительственную связь во время чрезвычайных ситуаций.

Самолет был построен на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, первый полет он совершил 28 декабря 2018 года, а летом 2019-го его передали в состав Специального летного отряда "Россия".

Борт оснащён комплексами ретрансляции, специальными узлами шифрования и антеннами спутниковой связи, позволяющими управлять силами из любой точки планеты.

Ормузский пролив – что известно на данный момент

Напомним, обострение ситуации вокруг Ормузского пролива уже вынуждает ОАЭ искать альтернативные логистические маршруты. Как писал УНИАН, компания DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье ОАЭ, чтобы обойти Ормузский пролив.

Также недавно Иран нанес ракетный удар по двум танкерам – "Момбаса" и "Аль-Бахия" – в территориальных водах Омана. В результате атаки один член экипажа погиб, а еще восемь получили ранения, среди них – двое граждан Украины.

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