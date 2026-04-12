Китай захватил остров, пока все внимание было приковано к Ирану, – Forbes

Пока все внимание мировых лидеров приковано к событиям в Персидском заливе, Китай сумел фактически аннексировать территорию в Южно-Китайском море, построив искусственный остров в 400 км от Вьетнама, сообщает Forbes.
Известно, что китайские земснаряды работали с поразительной скоростью, превратив риф Antelope в сушу. По мнению СМИ, Пекин ведет "юридическую войну" и репетирует боевые действия на глазах всего мира.
По имеющимся данным, первый решительный протест Вьетнама поступил только в марте 2026 года – более чем через пять месяцев после начала дноуглубительных работ.
Китай пытается легализовать захват через собственное толкование морского права, которое Forbes называет незаконным. Отмечается, что согласно Конвенции ООН, статус объекта фиксируется в его состоянии до мелиорации, поэтому строительство не дает КНР автоматических прав на окружающие ресурсы.
Спутниковые снимки зафиксировали на новом объекте более 50 сооружений и взлетную полосу длиной около 2700 метров. По мнению экспертов, это даст Китаю огромное преимущество в случае конфликта вокруг Тайваня. Официальный Пекин традиционно отвергает обвинения.
"Необходимое строительство на нашей собственной территории направлено на улучшение условий жизни и труда на островах и развитие местной экономики", – заявили в МИД Китая 23 марта.
Также отмечается, что новая база расположена всего в 300 километрах от базы подводных лодок КНР, что может позволить китайцам более эффективно блокировать разведывательные операции США.
Источник напомнил, что подобная деятельность уже была признана незаконной международным арбитражем в 2016 году. Однако Пекин назвал это решение "клочком макулатуры".
Война на Ближнем Востоке – роль Китая
Ранее УНИАН писал, что на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, а Тегеран может использовать паузу в боевых действиях для наращивания своего военного потенциала. По данным американской разведки, Иран пытается пополнить запасы вооружения при поддержке ключевых партнеров.
В частности, появилась информация, что Китай может готовить передачу Ирану систем противовоздушной обороны, вероятно – переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые представляют серьезную угрозу для авиации.
Также сообщалось, что возможные поставки могут осуществляться через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение и избежать прямой ответственности Пекина.