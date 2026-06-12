Boeing представил мощный беспилотный истребитель, способный уничтожать российские 'МиГи' и 'Су'

Модернизированный MQ-28 Ghost Bat может перевозить гораздо больше топлива и вооружения, чем предыдущая модификация.

Boeing представил модернизированную версию своего беспилотного боевого самолета MQ-28 Ghost Bat, которая получила ряд существенных технических усовершенствований. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

В новой версии самолет может перевозить больше топлива и вооружения.

"Эта дополнительная вместимость дает операторам свободу балансировать полезную нагрузку и продолжительность полета, чтобы настраивать аппарат под конкретную миссию – будь то дополнительное топливо для операций на большей дальности, увеличение боевой нагрузки иликакое-либо сочетание обоих вариантов", – сказал Глен Фергюсон, руководитель глобальной программы MQ-28.

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Среди ключевых обновлений – появление внутренних отсеков вооружения, которые позволяют размещать до двух ракет AIM-120 для поражения воздушных целей или до четырех малогабаритных высокоточных SDB (существует также опция подвески внешних узлов вооружения при необходимости).

Это радикально усиливает MQ-28, делая его смертельно опасным для вражеских истребителей, в частности самолетов типа Су-30, Су-35С и МиГ-31БМ.

По данным компании, беспилотник получил крылья, удлиненные на 25%, а также увеличенную максимальную взлетную массу – с 4535 до 5443 кг. Это обеспечило примерно более 900 кг дополнительной грузоподъемности, благодаря чему общая полезная нагрузка теперь превышает 2 000 кг.

Носовую часть БПЛА выполнили в модульном формате, что позволяет интегрировать дополнительные системы полезной нагрузки, в том числе и производства сторонних компаний, не ограничиваясь решениями Boeing.

По мнению специалистов Defense Express, обновленный MQ-28 Ghost Bat сочетает в себе модернизированные характеристики с новыми функциональными возможностями. В частности, появление внутреннего отсека для вооружения снижает заметность платформы и повышает ее общую эффективность.

По данным портала, на сегодняшний день единственным заказчиком MQ-28 Ghost Bat остается Австралия. Она уже получила небольшое количество самолетов в версии Block 1, которые классифицируются как предсерийные образцы и использовались преимущественно для испытательных программ.

Беспилотный истребитель также активно продвигается на экспортные рынки, в частности в Германию.

В этом направлении Boeing сотрудничает с компанией Rheinmetall и планирует поставить готовую систему для Бундесвера уже в 2029 году. В то же время в этом сегменте компания сталкивается с конкуренцией со стороны других производителей.

Беспилотные истребители – последние новости

Напомним, недавно немецкая компания Diehl Defence впервые представила новую концепцию противовоздушной обороны – реактивный дрон Cobra 600, оснащенный ракетой IRIS-T. Система призвана существенно расширить возможности наземных средств ПВО.

Кроме того, немецкая компания Quantum Systems представила на авиасалоне ILA в Берлине многофункциональную авиационную платформу Pulse P19, которую можно будет использовать в качестве беспилотного истребителя.

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