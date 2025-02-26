Россия до сих пор не смогла перевести свои ВВС на самолет 5-го поколения, а уже обещает до конца десятилетия взять на вооружение шестое поколение, которого пока не имеют даже США.

Россия работает над созданием собственного истребителя 6-поколения под индексом МиГ-41, который в теории должен стать основным самолетом российских ВВС в середине XXI века. Но все свидетельствует, что эта машина появится на вооружении государства-агрессора очень нескоро. Об этом на страницах военно-аналитического портала 19fortyfive пишет оборонный обозреватель Исаак Зайц.

Автор отмечает, что МиГ-41 является одним из самых туманных проектов перспективных вооружений в России. О нем известно очень мало. Первые упоминания о нем датируются началом 2010-х годов, когда стала очевидной потребность в преемнике МиГ-31.

Советский МиГ-31 - это самолет четвертого поколения, который до сих пор остается основой российской истребительной авиации, потому что Россия так и не смогла создать реально работающий самолет 5-го поколения.

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Для понимания, четвертое поколение - это самолеты 1970-90-х годов. Такие как F-16, МиГ-29 или Mirage 2000. Зато 5-е поколение - это современные самолеты, созданные по стелс-технологии. К ним относятся американские F-35 Lightning II и номинально российский Су-57, который больше используется в пропаганде, чем в армии.

Так что МиГ-41 теоретически должен быть преемником Су-57, но фактически ему придется заменить собой именно МиГ-31. Известно, что Министерство обороны России из нескольких предложений выбрало самый перспективный проект, который в 2019 году находился на стадии предварительных исследований.

В январе 2021 года корпорация "Ростех", материнская компания "Микояна", объявила, что МиГ-41 вошел в фазу разработки. То есть перешли от стадии концепции к стадии фактического проектирования. По самым оптимистичным прогнозам первый полет МиГ-41 должен был бы состояться уже в 2025 году, а на вооружение самолет должен был бы поступить к 2028 году.

Одной из наиболее заметных особенностей МиГ-41 является его способность к незаметности. Ожидается, что самолет будет иметь смешанную конфигурацию крыло-корпус, подобную Су-57, что улучшает его малозаметность. С точки зрения скорости, ожидается, что МиГ-41 будет гиперзвуковым самолетом, способным развивать от 4 до 5 Махов. Это сделало бы его одним из самых быстрых самолетов в мире. Самолет также хотят сделать способным к полетам на очень больших высотах, потенциально даже в околокосмических условиях.

Кроме того, россияне хотят оснастить МиГ-41 системами на базе искусственного интеллекта, которые будут помогать пилоту в принятии решений и выполнении миссии. Эта интеграция искусственного интеллекта является отличительной чертой самолетов шестого поколения, что повышает их общую эффективность и уменьшает нагрузку на пилота.

Одной из наиболее значимых возможностей МиГ-41 должна стать его способность нести гиперзвуковые ракеты, которые могут двигаться со скоростью более 5 Махов. Это делает их чрезвычайно сложными для перехвата и обеспечивает МиГ-41 значительное преимущество в бою воздух-воздух. В теории.

Также МиГ-41 хотят оснастить противоспутниковым оружием. Это особенно важно в современной войне, где средства космического базирования играют решающую роль в военных операциях.

И это еще далеко не все "хотелки", которые анонсировала российская пропаганда для этого самолета. И учитывая все выше перечисленное, аналитики сомневаются, что этот самолет сможет подняться в воздух в ближайшем будущем.

"Одна из главных проблем - финансирование. Разработка самолета шестого поколения является дорогостоящим делом, и оборонный бюджет России может столкнуться с ограничениями, которые могут повлиять на прогресс проекта. Кроме того, технологическая сложность МиГ-41 создает значительные инженерные проблемы, которые необходимо преодолеть", - пишет аналитик.

Кроме того многие технологии, которые россияне анонсировали для интеграции на МиГ-41, звучат слишком футуристическими и сомнительными для практического воплощения.

"Даже если мы предположим, что такие технологии возможны на истребителе, учитывая трудности России с производством истребителей СУ-57, маловероятно, что Россия сможет производить МиГ-41 в достаточно большом количестве. (...) Не скажу, что он никогда не полетит, но сомневаюсь, что мы увидим его в воздухе, пока в Украине продолжается война", - считает Исаак Зайц.

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Как писал УНИАН, в ноябре прошлого года на оружейной выставке в Чжухае Китай представил проект истребителя 6-го поколения "Белый император". Однако военные аналитики считают, что это был не так реальный боевой самолет, как научная фантазия и пиар-ход.

Также мы рассказывали, что турецкая компания Baykar объявила о создании новой модификации БпЛА Bayraktar TB2. Дрон получил турбовинтовой двигатель неизвестного типа, который позволил увеличить взлетный вес и полезную нагрузку БпЛА. Скорость обновленного аппарата достигает 300 км/ч. Он может подняться на высоту 9000 м менее чем за 30 минут.

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