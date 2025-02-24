Обновленный беспилотник успешно прошел серию испытательных полетов.

Турецкая компания Baykar объявила о создании новой модификации БпЛА Bayraktar TB2. Новинка получила название Bayraktar TB2T-AI.

Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе. По словам разработчиков, аппарат представляет собой "новое поколение" и призван "изменить баланс сил".

Дрон получил турбовинтовой двигатель неизвестного типа, который позволил увеличить взлетный вес и полезную нагрузку БпЛА. Скорость обновленного аппарата достигает 300 км/ч. Он может подняться на высоту 9000 м менее чем за 30 минут.

Видео дня

На Bayraktar TB2T-AI установили новые бортовые компьютеры с использованием искусственного интеллекта, что позволило внедрить независимую от GPS навигацию с использованием распознавания местности.

Известно, что БпЛА получил возможность анализа и идентификации целей. Также разработчики добавили режим автоматического возвращения на базу с автоматической посадкой. Об интеграции новой боевой нагрузки не сообщается.

Bayraktar TB2 – справка

TB2 является турецким ударным оперативно-тактическим средневысотным БпЛА с большой продолжительностью полета, который может выполнять дистанционный управляемый или автономный полет. Он может нести различное современное вооружение, в частности, авиабомбы MAM-C и MAM-L, а также противотанковые ракеты UMTAS.

Bayraktar TB2 очень результативно применялся Украиной в начале российско-украинской войны. Однако затем его эффективность резко упала из-за того, что россияне создали эшелонированную систему ПВО.

Тем не менее, беспилотник по-прежнему пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений. В прошлом году УНИАН писал, что Хорватия решила купить партию Bayraktar TB2.

Вас также могут заинтересовать новости: