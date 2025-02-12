С предполагаемыми возможностями этот самолет больше похож на научную фантастику, чем на реальность, отметил обозреватель.

Российский МиГ-41 рекламируется как истребитель-невидимка шестого поколения, который может превзойти американские F-35 и F-22. Однако, учитывая трудности России с программой Су-57 и экономические ограничения из-за войны в Украине, разработка данного самолета - маловероятная перспектива. Как пишет обозреватель, экс-сержант и бывший уорент-офицер спецназа армии США Стив Балестриери в своей статье для 19FortyFive, МиГ-41 может так и не выйти за рамки ярких художественных изображений и амбициозных, но нереалистичных заявлений.

"С предполагаемыми возможностями, такими как скорость 4 Маха и более, космический бой и противоспутниковое оружие, самолет больше похож на научную фантастику, чем на реальность", - отметил автор.

Отмечается, что, по заявлениям россиян, новый истребитель должен заменить устаревшие перехватчики МиГ-31.

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МиГ-41 - заявленные характеристики

МиГ-41 представляется в РФ как перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), однако найти хорошую информацию о данной российской программе сложно, акцентировал Балестриери.

Заявляется. что самолет будет оснащен турбопрямоточным воздушно-реактивным двигателем и рассчитан на скорость до 4-4,3 Маха, что сделает его одним из самых быстрых самолетов, когда-либо созданных.

Кроме того, россияне утверждают, что МиГ-41 будет предназначен для перехвата и уничтожения гиперзвуковых ракет и оружия, будет противоракетные лазеры, сможет работать в ближнем космосе и уничтожать спутники.

"Россияне рекламируют абсолютную скрытность, для которой у них в настоящее время нет возможностей. Говорят даже об электромагнитной пушке, но таких возможностей нигде нет. На скоростях, близких к гиперзвуковым, тепло, выделяемое трением воздуха, серьезно ухудшит любые покрытия-невидимки, которые у них могут быть. Двигательной системы, позволяющей самолету летать на таких скоростях, не существует. И опять же, у России нет рублей, чтобы платить за такие исследования и разработки", - говорится в публикации.

Как подчеркнул обозреватель, сейчас МиГ-41 существует только в виде концептуального рисунка, и констатирует:

"Этот фантастический самолет никогда не сойдет с доски художника".

Напомним, ранее УНИАН писал, что российский истребитель Су-57 не оправдывает ожидания относительно экспорта. Мало того, что западные санкции мешают России производить самолеты в значительных количествах, так и даже Китаю, как первому потенциальному покупателю, судя по всему, Су-57 не нужны.

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