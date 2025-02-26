Мало кто из наблюдателей видит в самолете нечто большее, чем пиар-ход для привлечения внимания.

Китайский истребитель 6-го поколения "Белый император", проект которого был представлен в ноябре прошлого года на выставке в Чжухае, - это скорее не реальный боевой самолет, а научная фантазия и пиар-ход. Об этом пишет в статье для 19fortyfive экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон.

Как отмечает эксперт, Китайская корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) более 15 лет работает над разработкой серийного производства нового поколения боевых самолетов, которые могли бы конкурировать с американскими программами F-22A и F-35. Однако в то время как оборонная промышленность Китая достигла значительного прогресса с такими самолетами, как J-20 и J-35A, "Белый император" кажется скорее вымыслом, чем реальностью.

Как отмечает эксперт, китайская промышленность крайне искусна в демонстрации обманчивых "новых" систем оружия, которые не являются конфигурациями, предназначенными для серийного производства, или даже прототипами реальных конструкций.

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Китайские государственные СМИ утверждали, что представленный в ноябре 2024 года "Белый Император" это "интегрированный космический истребитель" - он может летать на сверхзвуковых скоростях и прорываться через атмосферу Земли для работы в космосе.

Но мало кто из наблюдателей видит в самолете нечто большее, чем пиар-ход для привлечения внимания, призванный продемонстрировать технологическое мастерство Китая и сбить с толку иностранных аналитиков.

Как пишет эксперт, мир проектирования боевых самолетов полон примеров воздушных транспортных средств, которые строились и испытывались, но так и не поступили в производство. Вместо этого они были предназначены для использования в качестве испытательных стендов для получения данных, с целью использованы для проектирования совершенно другого типа платформы.

"Это может быть наиболее правдоподобным объяснением для Белого императора. Испытательная программа или чей-то научный проект, но не предназначенный для того, чтобы стать боевым истребителем", - отмечает эксперт.

Военная мощь Китая

Ранее сообщалось, что Пекин продолжает уделять первостепенное внимание развитию своих подводных сил. Так, Китай спустил на воду две подводные лодки типа 093B с управляемыми атомными ракетами в период с мая 2022 года по январь 2023 года. Предполагается, что в этом году у КНР может быть три действующих корпуса этого класса.

Отмечается, что данная подлодка может сыграть ключевую роль в потенциальном вторжении на Тайвань, нацелившись на базы США в Японии и нарушив подкрепление.

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