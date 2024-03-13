Финансирование другой американской программы истребителя нового поколения, наоборот, увеличится.

Предложенный на 2025 финансовый год бюджет Пентагона стал неприятным "сюрпризом" для программы истребителя шестого поколения F/A-XX: Военно-морские силы США перенаправят около миллиарда долларов из нее на поддержание текущей боеготовности.

Задержка финансирования стала плохой новостью сразу для трех крупных аэрокосмических подрядчиков - Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Ранее они заявили о своем намерении бороться за новые контракты в рамках программы.

Решение сократить финансирование последовало за намерением ВМС прекратить закупку палубных истребителей F/A-18. Производство F/A-18E/F Super Hornet планируют завершить в 2025-м.

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При этом США продолжат в 2025 финансовом году финансировать другую программу истребителя шестого поколения - NGAD (Next Generation Air Dominance). В отличие от F/A-XX, его создают в интересах Воздушных сил. Последние запросили 815 млн долл для продолжения работы над NGAD, что значительно больше прошлогоднего запроса.

Подробностей о том, каким может быть F/A-XX, мало, за исключением того, что представители Минобороны США подчеркивали, что ВМС и Воздушные силы не заинтересованы в повторении опыта совместной разработки F-35.

Шестое поколение: долгая дорога к небу

Истребители шестого поколения создают не только в США. Ранее появились новые детали разработки британо-итальянского самолета, который получил обозначение Tempest. Его планируют ввести в эксплуатацию примерно в 2035 году.

В свою очередь, Франция, Германия и Испания создают альтернативный европейский проект, который получил название FCAS (Future Combat Air System). Макет этого самолета представили на авиасалоне Ле Бурже в 2019 году. Ввести истребитель в эксплуатацию могут в 2045 году.

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