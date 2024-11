Решение о том, что делать со снятыми с вооружения HAWK, должны принять Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Тайвань передал Украине свои зенитно-ракетные батареи HAWK, однако у страны есть еще много такого оружия, которое сейчас снимается с эксплуатации.

Как пишет Reuters, министр обороны острова Веллингтон Ку, Тайваню больше не нужны баитареи HAWK, и их вывод из эксплуатации осуществляется в соответствии с правилами. При этом он заявил, что решение о том, что делать со снятыми с вооружения HAWK, должны принять Соединенные Штаты.

"Если американская сторона попросит, чтобы мы передали его им обратно, мы сделаем это в соответствии с соответствующими правилами и вернем его в Соединенные Штаты, а затем Соединенные Штаты решат, что с ним делать", — сказал он.

При этом Reuters напоминает, что Тайвань не делал никаких публичных заявлений о прямой отправке оружия в Украину.

Система Raytheon MIM-23 HAWK — аббревиатура от Homing All the Way Killer — была разработана в разгар холодной войны для сбивания вражеских бомбардировщиков.

Хотя американские военные больше не используют ее, а HAWK считается менее эффективной, чем более современные системы ПВО, самые последние варианты способны поражать цели на высоте до 60 метров, что будет полезным для Украины против атак российских беспилотников.

Тайвань тайно усилил украинскую ППО

Ранее бывший чиновник Пентагона Тони Ху рассказал, что Тайвань передал украинским военным свои излишки зенитно-ракетных батарей HAWK. Речь идет о 15 батареях Raytheon HAWK, каждая имеет по меньшей мере шесть пусковых установок с тремя ракетами и связанные с ними радары.

По подсчетам издания Forbes, HAWK могут составлять треть вооружения украинских сил противовоздушной обороны.

