Павел Нарожный говорит, что эти системы в модернизированном варианте могут сбивать даже баллистические ракеты.

Тайвань будет ждать определенных шагов от США в ответ на передачу системы HAWK, которые являются для Украины очень важными в обороне. Об этом сказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV, комментируя возможные в том числе и политические последствия для Тайваня от передачи Украине указанного вооружения.

"Эти батареи (HAWK - УНИАН) для нас очень важны. У нас на вооружении такие уже есть. Нам их передавали, если не ошибаюсь, Соединенные штаты. Это система, которая была предком Patriot. Она примерно 70-х годов. Но бояться этой цифры, что она очень древняя, не стоит. Потому что эта система очень эффективна. Она может сбивать крылатые ракеты, дроны такие как "шахед". И в некоторых очень ограниченных случаях, если система была модернизирована, то даже баллистические ракеты она может сбивать. Но основная цель для них будет, я думаю, крылатые кареты", - рассказал эксперт.

Говоря о политических последствиях, в частности, для Тайваня Нарожный заметил, что это провинция Китайской Республики, у которой "очень жесткие" отношения с Китаем.

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"Идут разговоры о возможной даже войне Китая с Тайванем. Тайвань со своей стороны делает много шагов, которые обезопасят экономику, например тайваньские компании строят свои подразделения в США, чтобы перенести туда производство. Будет ли какая-то реакция Китая? Думаю, будет. В любом случае, считаю, это как-то осложнит отношения Китая и Тайваня", - сказал он.

По словам Нарожного, после "этого жеста" Тайваня, который является довольно серьезной поддержкой для Украины, он сможет разговаривать с нашими союзниками - Германией, США и т.д. по обновлению своего военного потенциала. Эксперт пояснил:

"В первую очередь, наверное, с США. Для того, чтобы США открыли им возможности для закупки оружия, чтобы им разрешили покупать то, что они хотят. Это в первую очередь "Петриоты", дальнобойные ракеты, противокорабельные ракеты, которые Тайвань хочет купить у США. В глобальном смысле надо понимать так: это мы помогаем Украине, а вы откройте для нас возможность покупать оружие".

Передача Украине HAWK от Тайваня

Как сообщал УНИАН, бывший чиновник Пентагона Тони Ху рассказал, что Тайвань передал украинским военным свои излишки зенитно-ракетных батарей HAWK. Речь идет о 15 батареях Raytheon HAWK, каждая имеет по меньшей мере шесть пусковых установок с тремя ракетами и связанные с ними радары. Как пишет Forbes, комментарии Ху подтверждают предыдущие заявления о сделке между Украиной и Тайванем при посредничестве США.

По подсчетам издания, HAWK могут составлять треть вооружения украинских сил противовоздушной обороны.

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