Одна из моделей активно экспулатируется Украиной.

Боевые самолеты стоят немало, и поэтому военные часто стараются удерживать их в строю как можно дольше. Некоторые истребители находятся на вооружении с 1970-х годов, так что очевидно, что выводят борта из эксплуатации нечасто.

Кроме того, когда самолет наконец выводится из эксплуатации, это обычно большое событие, рассказывает Slash Gear. Внедрение новых образцов обычно занимает много лет. И есть ряд ряд ряд известных американских самолетов, срок службы которых близится к завершению – их должны вывести из эксплуатации в течение 5 лет.

AV-8B Harrier II и F/A-18 Hornet

Ожидается, что истребители AV-8B Harrier II и F/A-18 Hornet начнут выводиться из эксплуатации уже вскоре. К примеру, Harrier II планируется вывести из эксплуатации в 2027 году. В то же время F/A-18 Hornet уйдут на заслуженный отдых в 2030 году. Оба эти самолеты будут заменены в составе морской пехоты на истребители F-35B Lightning II Joint Strike Fighter.

Американские военные начали использовать самолеты AV-8B Harrier II в 1981 году. Его главной особенностью была способность к вертикальному и короткому взлету и посадке, что делало его отличным выбором для авианосцев. Использовался он как в воздушных боях, так и в боях "воздух-земля" и в миссиях поддержки.

Универсальным бортом является и F/A-18 Hornet. Он был разработан именно для воздушного и наземного боя и появился в 1970-х годах как прототипы YF-16 и YF-17.

"В конце концов военные выбрали F-16 для замены F-4 и A-7, что, вероятно, и стало причиной его уникального обозначения F/A. Американские военные могут прекратить их использование в ближайшем будущем, но оба истребителя все еще используются в других странах. Harrier II используется в Испании и Италии, а F/A-16 все еще используется Королевскими воздушными силами Австралии", – говорится в материале.

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Самолет Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, также известный как A-10 Warthog. Решение о том, чтобы вывести весь парк этих самолетов Конгресс США одобрил в 2023 году, но уже в 2025 – передумал. Новый план замедлил вывод из эксплуатации истребителей, позволив ВВС вывести из эксплуатации еще 59 самолетов в 2025 году, кроме 39, которые были выведены из эксплуатации в 2024 году.

A-10 Thunderbolt II все еще является полезным истребителем. Разработанный для воздушной поддержки наземных войск и введенный в эксплуатацию в 1976 году, за годы работы он получил множество обновлений. Этот борт может выдерживать прямое попадание снаряда до 23 мм.

"В отличие от большинства истребителей, которые используются военными в разных странах мира, A-10 Thunderbolt II является эксклюзивным самолетом американских вооруженных сил. Однако это может скоро измениться, поскольку ходят слухи, что по крайней мере одна другая страна может попытаться приобрести выведенные из эксплуатации самолеты", – добавляют авторы.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon

General Dynamics F-16 Fighting Falcon используются и в Украине. Сейчас США выводят их из эксплуатации – уже списывают старые модели истребителей, чтобы освободить место для новых, более современных. Подготовку пилотов на базе Люк ВВС США на этих самолетах уже не проводят. Стоит отметить, что военные намерены оставить некоторые F-16 для использования в резерве и охране.

F-16 был разработан в 1970-х годах, и служил основой ВВС США десятилетиями. Он участвовал почти во всех военных операциях – от Персидского залива в 1991 году до глобальной войны с терроризмом в 2000-х и 2010-х годах.

"Военно-воздушные силы США выводят этот самолет из эксплуатации в пользу вышеупомянутого F-35A. Однако F-16 еще далеко не исчерпал себя в мире. Это один из самых популярных истребителей всех времен, который до сих пор используется в нескольких странах НАТО", – акцентирует издание.

McDonnell Douglas F-15C

Как сказано в материале, в апреле 2025 года было объявлено, что F-15C совершил свой последний полет на авиабазе Кадена в Японии. И казалось, что это решение окончательное. Впрочем, в ноябре американские ВВС заявили, что еще на четыре года оставят часть истребителей F-15C и F-15D для целей обороны страны.

F-15C и F-15D – это два старейших истребителя в составе ВВС, введенные в эксплуатацию в 1979 году. Единственное различие между F-15C и F-15D заключается в количестве мест. Вариант C является одноместным, а D – имеет два места.

Не исключается, что вывод самолетов из эксплуатации может произойти позже, чем через 5 лет. На балансе ВВС США их сотни, и после вывода из эксплуатации они могут использоваться для различных нужд – к примеру, в NASA, где самолеты будут использоваться как самолеты-преследователи для сбора данных исследований.

Lockheed Martin F-22 Raptor

Несмотря на относительную молодость, известные на весь мир Lockheed Martin F-22 Raptor планируют вывести в 2030 году. Фактически процесс стартует в 2026 году.

"Из 186 самолетов F-22 Raptor, находящихся на вооружении, США выведут из эксплуатации 31 до 2034 года, постепенно заменяя истребители на F-35A. Что касается возраста, F-22 официально поступил на вооружение только в 2005 году, что делает его вдвое моложе большинства самолетов в этом списке", – пишут авторы.

Официально причиной их вывода из эксплуатации называют большую эффективность F-35A. Но есть и другие аспекты. Так, обучение пилотов часто было сложной задачей, поскольку школа, которая этим занималась, была разрушена ураганом в 2018 году. Не стоит забывать и о высоких эксплуатационных расходах, устарелости и дальности полета.

