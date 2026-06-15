Сотни вражеских ракет и дронов в небе: Игнат объяснил, как украинские защитники их распознают

Игнат также объяснил, почему противник размещает площадки для запуска БПЛА на границе с Беларусью.

Подразделения Сил обороны Украины, которые отражают воздушные атаки РФ, научились различать средства воздушного нападения еще в полете, в частности по их скорости.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос о сегодняшнем массированном комбинированном ударе оккупантов, в том числе с использованием средства "Бандероль". Военного попросили прокомментировать, как украинские военные различают дроны, среди которых есть имитаторы, которые они тоже вынуждены сбивать.

По его словам, лучше всего подтверждать цель, когда с ней есть визуальный контакт, но по параметрам полета тоже можно понять, какой именно вид воздушного нападения приближается. В частности, определенные программные приложения, которые используют Силы обороны, позволяют идентифицировать скорость, высоту полета. Таким образом можно установить цель, в том числе с учетом того, какие силы и средства противник применяет в том или ином регионе и т. д.

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"Скажем, ракета Х-59, которую самолет выпускает, имеет скорость 1 тыс. км/ч, крылатые ракеты – скорость от 600 до 900 км/ч… Обычный "Шахед" – скорость около 200. Если реактивный – то уже может лететь – 400+ км/ч. Таким образом, идентифицировать цели научились все, кто использует это программное обеспечение. Окончательно можно сказать, когда уже будет установлено по обломкам и т.д.", – пояснил Игнат.

Его также попросили прокомментировать информацию о том, что россияне обустроили на границе с Беларусью площадки для запуска дронов.

"Для нас имеет значение именно количество средств воздушного нападения… Маршрутов, которые использует противник, и так много…" – сказал военный.

Если россияне создают дополнительные площадки на границе с Беларусью, это для них – дополнительное рассредоточение сил, но украинские дроны и туда прилетают, добавил Игнат. Он также предположил, что дислокация может быть связана с тем, что это уменьшает расход топлива для российских дронов.

Массированный удар РФ 15 июня

Как писал УНИАН, в ночь на 15 июня Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением различных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев, также были атакованы Днепр и Харьков. Всего радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ зафиксировали 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. Среди них – 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К, 611 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

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