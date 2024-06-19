Система способна обнаруживать и перехватывать дроны, БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defense & Aerospace, которая производит ЗРК NASAMS, объявила о выводе на рынок маневренной системы противовоздушной обороны малой дальности NOMAD. Как пишет портал Hartpunkt, высокомобильный ракетный ЗРК для защиты маневренных подразделений сухопутных войск вблизи фронта будет на гусеничном шасси немецкой компании FFG.

В компании сообщили, что NOMAD был разработан для норвежской армии. Известно, что Вооруженные силы Норвегии получат шесть машин, четыре уже поставлены. Система NOMAD была успешно испытана боевой стрельбой в конце мая.

По имеющимся данным, федеральное правительство Германии рассматривает возможность сделать систему доступной для украинских вооруженных сил.

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"Однако это, по сути, потребовало бы использования немецких компонентов, если бы только Германия финансировала проект. Однако, если бы в проекте приняла участие такая страна, как Швеция, интеграция радара Saab также была бы вариантом. Датская компания Weibel в настоящее время поставляет радар для норвежских NOMAD. Diehl Defense, безусловно, также будет важным партнером в решении проблемы Украины, ведь компания является производителем управляемой ракеты Iris-T SLS", - говорится в публикации.

ЗРК NOMAD- какие характеристики

По данным Kongsberg Defense, комплекс состоит из модуля SHORAD (Short Range Air Defense), установленного на бронемашине с высокой проходимостью по бездорожью.

Модуль SHORAD объединяет ключевые функции управления и применения системы средней дальности NASAMS и включает в себя ракету пассивного поиска и радар AESA.

Норвежские машины NOMAD будут оснащены управляемой ракетой Iris-T SLS от компании Diehl.

Система способна обнаруживать и перехватывать дроны, БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.

В дополнение к броне NOMAD оснащен дистанционным боевым модулем (RWS) для самозащиты.

Система не привязана к конкретному автомобилю

ЗРК создан специально для защиты мобильных боевых групп, транспортных путей, командных центров и логистических объектов. Кроме того, на единой платформе объединены средства ПВО с командованием и управлением, РЛС с системой IFF и ракетами. Это позволяет осуществлять автономные действия ПВО днем ​​и ночью.

Также сообщается, что NOMAD обычно объединены в сеть и интегрированы в Интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО. Система может быть легко адаптирована к любой наземной системе ПВО, совместимой с НАТО.

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