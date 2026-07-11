Россияне обнародовали характеристики очень опасного дрона 'Герань-4 Сикер'

Развитие "Шахедов" отражает общую тенденцию к повышению автономности ударных БПЛА.

Россияне выложили в сети видео работы нового дрона "Герань-4 Сикер" (глубоко модернизированного "Шахеда"), который представляет особую опасность для ВСУ и мирных граждан. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

В представленном ролике были приведены ключевые характеристики беспилотника. Отмечается, что дальность полета дрона "Герань-4 Сикер" составляет 550 км, а масса боевой части достигает 50 кг. Благодаря турбореактивной силовой установке аппарат отличается более высокой по сравнению с беспилотниками аналогичного класса скоростью, которая составляет 300 км/ч.

Утверждается, что БПЛА оснащен системой машинного зрения, которая позволяет более эффективно поражать наземные цели. По словам россиян, такая система позволяет беспилотнику самостоятельно распознавать и сопровождать наземные цели на завершающем участке полёта, повышая точность.

Видео дня

Производителем "Герань-4 Сикер" выступает компания "Алабуга", расположенная на территории Республики Татарстан.

Российские дроны – другие новости

По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, россияне могут установить модуль "Сикер" на всех версиях "Гераней" – от второй до четвертой. При этом чаще всего встречается именно реактивная модификация "Герань-4 Сикер".

По словам эксперта, россияне рассчитывают, что Украине будет сложно поражать реактивные цели. В то же время украинские специалисты понимают это и принимают контрмеры против новых версий ударного беспилотника.

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