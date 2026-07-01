У россиян появилась новая версия 'Шахеда': Флеш поделился подробностями

Эта модель дрона оснащена системой автоматического распознавания и захвата целей, которая позволяет ему завершать атаку даже в случае потери связи с оператором.

В последнее время у россиян часто встречается термин "Герань Сикер", сообщил в своем Telegram-канале советник министра обороны Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, этот вариант дрона оснащен системой автоматического распознавания и захвата целей, которая позволяет ему завершать атаку даже в случае потери связи с оператором.

Бескрестнов пояснил, что "Сикер" представляет собой специализированную модификацию беспилотника типа Shahed ("Герань"), и его назначением является поиск и поражение важных целей.

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По словам советника министра обороны Украины, противник может установить модуль "Сикер" на всех версиях "Гераней" – от второй до четвертой. При этом в последнее время чаще всего встречается реактивная модификация "Герань-4 Сикер".

"На "Герани" установлены несколько камер, работающих в разных режимах, а на "Сикере" дополнительно установлен радио-MESH-модем, через который пилот управляет аппаратом", – поделился эксперт.

Главной особенностью новой модификации Бескрестнов назвал систему автоматического распознавания, захвата и наведения на цель. По его словам, она построена на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi и использует алгоритмы машинного зрения.

Советник министра обороны Украины рассказал, что после того, как оператор определяет и захватывает цель, система способна самостоятельно довести беспилотник до объекта без вмешательства человека.

"Если пилот "Сикера" захватывает цель, например, локомотив, с расстояния в километр, то маломощная система радиоэлектронной борьбы на локомотиве не защитит его. Алгоритмы машинного зрения доставят "Сикер" к цели без участия оператора", – пояснил он.

Флеш о действиях РФ

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Флеша, в ответ на украинские атаки Россия решила уничтожить прифронтовые автозаправочные станции в Украине. Однако эксперт уверен, что население все равно не останется без бензина. Советник министра обороны отметил, что украинцы найдут способы организовать логистику, распределение и продажу топлива, а также заправляться. Как отметил Бескрестнов, гражданские АЗС никоим образом не влияют на военные поставки топлива, поэтому целью таких атак является терроризирование гражданского населения.

Также мы писали, что Флеш считает, что, несмотря на отключение ретрансляторов на территории Беларуси, атаки дронов на Украину с того направления всё равно будут продолжаться. Однако это будет происходить в режиме онлайн-управления. По словам Флеша, для управления ударными и разведывательными беспилотниками россияне использовали четыре башни с установленными на них ретрансляторами сигнала на территории Беларуси. По имеющимся данным, они появились в соседней стране осенью. Флеш рассказал, что ретранслятор – это башня высотой 45–70 метров. Это может быть башня мобильного оператора, телебашня или любая другая.

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