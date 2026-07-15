Украина получила первую партию артиллерийских стволов британского производства

Всего компания BAE Systems изготовит 150 стволов для Украины по договору с Минобороны Британии.

Великобритания поставила Украине первые четыре ствола для артиллерии, чтобы они прошли предварительные испытания в реальных условиях. В дальнейшем, пишет Army Technology, планируется полномасштабная интеграция с Вооруженными силами Украины.

Первые четыре ствола были отгружены в качестве опытных образцов. Их планируется проверить для использования в артиллерийских подразделениях Украины.

Поставка прошла в рамках правительственного контракта британской компании BAE Systems на сумму 82,2 млн долларов, указывается в пресс-релизе компании. По контракту Украине будут поставлять стволы для артиллерийских орудий калибра 105 и 155 мм, которые будут изготовлены на производственных предприятиях в Великобритании. Всего в рамках соглашения в Великобритании будет произведено до 150 артиллерийских стволов.

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Стволы были изготовлены на заводе Sheffield Forgemasters в городе Шеффилд. Открытие производства там - первый случай подобной оборонно-промышленной деятельности в Соединенном Королевстве за почти два десятилетия. Таким образом, пишет издание, страна "пытается восстановить значительную часть своей утраченной производственной базы". Великобритания также открыла в Шеффилде завод по выпуску буксируемой американской артиллерийской системы M777 калибра 155 мм.

"Как ни странно, этот объект, по всей видимости, в основном зависит от Украины. Дело в том, что британская армия не рассматривает возможность эксплуатации M777 из-за его неподвижности", - говорится в статье.

Артиллерийские системы Украины

Пока неясно, для каких артиллерийских систем предназначены эти стволы. Украинская армия эксплуатирует широкий спектр дальнобойных орудий. Среди них оружие от западных союзников и собственная 155-мм гаубица "Богдана".

Также Украина эксплуатирует британскую 105-мм легкую пушку L118. Был передан и широкий парк самоходных артиллерийских установок AS90 калибра 155 мм.

Гаубица "Богдана" - больше новостей

Напомним, что украинская гаубица "Богдана" все активнее используется на фронте, став главной альтернативой как советским, так и западным артиллерийским системам. Главным преимуществом "Богданы-Б" является скорость производства и более низкая стоимость по сравнению с западными аналогами.

При этом артиллеристы говорят, что украинская гаубица более точная, чем американская М777, благодаря тому, что ее ствол длиннее и имеет большее количество нарезов. Кроме того, ресурс ствола "Богданы-Б" достигает 8 тысяч выстрелов, тогда как у М777 – около 4700.

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