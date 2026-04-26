Индонезия учит военных топить корабли: во время учений затонул большой десантный корабль

Корабль был потоплен французской миной.

Во время учений в Яванском море военно-морские силы Индонезии потопили списанный десантный корабль, сообщает Naval News.

Корабль, который был использован в качестве мишени, Индонезия купила в Германии в 1990-х годах в рамках масштабной сделки стоимостью 482 млн долларов. Это бывший десантный корабль класса Frosch – Teluk Hading. Его вывели из состава флота в 2024 году после серьезных повреждений, полученных в результате пожара в водах Южного Сулавеси.

Корабль был уничтожен противокорабельной ракетой Exocet MM40 Block 3 французского производства, запущенной с фрегата класса SIGMA 10514 I Gusti Ngurah Rai.

Как пишет портал "Милитарный", также во время учений один из скоростных катеров Индонезийского флота осуществил пуск ракеты китайского производства C-705 по наземной цели на острове Пулау Гундул. Этот остров уже использовался в качестве полигона в декабре 2024 года, когда ВМС Индонезии впервые применили ракету Exocet для удара по суше.

Отмечается, что учения стали вторым публично известным случаем использования индонезийским флотом противокорабельных ракет для поражения наземных целей.

Корветы класса Frosch – что известно

Этот класс десантных кораблей включает две модификации: проект 108 (Frosch I) – стандартный средний десантный корабль, и проект 109 (Frosch II) – корабль боевого обеспечения.

Корабли Frosch I имеют длину 98 м, ширину 11,1 м и осадку 2,8 м. Полное водоизмещение составляет около 1 950 тонн. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя общей мощностью 5 000 л.с., работающих на два вала.

Проект Frosch II несколько меньше: длина – 90,7 м, ширина – 11,1 м, осадка – 2,8 м, полное водоизмещение – около 1 700 тонн. Силовая установка также состоит из двух дизельных двигателей, но меньшей мощности – 4 408 л.с. на два вала.

Обе модификации развивают скорость до 18 узлов и имеют экипаж в составе 46 человек.

Грузоподъемность проекта 108 составляет до 600 тонн, тогда как проект 109 способен перевозить до 650 тонн. Корабли оснащены краном грузоподъемностью 5 тонн, расположенным в средней части корпуса.

Первоначальное вооружение включало две спаренные 57-мм артиллерийские установки АК-725. Для проекта 108 дополнительно предусматривались две спаренные 30-мм установки АК-230, тогда как проект 109 оснащался двумя спаренными 25-мм автоматическими пушками 2М-3. Часть кораблей проекта 108 также получила две 40-ствольные пусковые установки 122-мм реактивных снарядов. Обе версии оснащались радиолокационной системой управления огнем Muff Cob.

Авторы напомнили, что Индонезия провела перевооружение кораблей. В частности, проект 108 получил одну 40-мм пушку Bofors L/60, две спаренные 37-мм установки V-11 и две спаренные 25-мм пушки 2М-3. В свою очередь, корабли проекта 109 были переоснащены двумя спаренными 37-мм установками V-11 и двумя спаренными 25-мм пушками 2М-3.

Напомним, что Индонезия заключила контракт на приобретение берегового ракетного комплекса с противокорабельными ракетами BrahMos – экспортной версии российской ракеты П-800 "Оникс". Закупка будет осуществлена через индийско-российское совместное предприятие BrahMos Aerospace Limited.

Вас также могут заинтересовать новости: