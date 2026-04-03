Россия направила подводную лодку в Индонезию на фоне планов по базированию Ту-95МС и Ил-76

Визит кораблей РФ происходит на фоне предыдущих попыток разместить стратегическую авиацию вблизи Австралии.

К берегам Индонезии прибыла группа кораблей ВМФ России, в состав которой вошли ракетный корвет, подводная лодка-носитель крылатых ракет "Калибр" и вспомогательное судно. Об этом сообщает агентство Janes.

Речь идет о корвете "Громкий", дизель-электрической подводной лодке проекта 636.6 и океанском буксире "Андрей Степанов". Визит официально объясняют "укреплением оборонного сотрудничества" между Россией и Индонезией.

Корвет оснащен противокорабельными ракетами Х-35У, тогда как подводная лодка может нести крылатые ракеты "Калибр" – как для ударов по наземным целям, так и по кораблям.

Видео дня

Визит проходит на фоне предыдущих планов Кремля арендовать индонезийскую авиабазу для размещения стратегической авиации, в частности бомбардировщиков Ту-95МС и транспортных самолетов Ил-76.

Ранее рассматривался аэродром "Манухуа", расположенный недалеко от Австралии. Российские самолеты уже совершали там посадки, а Москва неоднократно запрашивала разрешения на новые полеты.

Впрочем, по оценкам экспертов, эти планы могли утратить актуальность после украинской операции "Паутина", которая нанесла потери российской стратегической авиации.

Изменения в военном сотрудничестве

Индонезия ранее отказалась от закупки российских истребителей Су-35, выбрав французские Rafale, однако в 2025 году присоединилась к блоку БРИКС.

При этом страна по-прежнему использует российскую авиатехнику, в частности самолеты Су-27 и Су-30 различных модификаций.

Прибытие российских боевых кораблей может свидетельствовать о попытке Москвы усилить военное присутствие в Юго-Восточной Азии и восстановить влияние на фоне геополитической конкуренции в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: