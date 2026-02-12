На 'Рамштайне' Европа пообещала Киеву масштабную военную помощь: озвучены цифры

Украина нуждается в 60 миллиардах долларов на защиту, и поэтому Великобритания, Германия, Украина и генеральный секретарь НАТО призывают другие страны предоставить дополнительные средства.

Сегодня страны-участницы заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") пообещали в этом году выделить 35 млрд евро на оборону Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Великобритании Джон Гилли сказал на брифинге после заседания Контактной группы в Брюсселе.

"Мы можем спасать жизни, мы можем давить на Путина, и мы можем согласовать мир, но только если мы активизируемся вместе. Поэтому, вместе, я могу подтвердить, что сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины мы обязались предоставить Украине новую военную помощь на общую сумму 35 миллиардов евро", - рассказал Гилли.

Вклад Великобритании

При этом, как отметил британский министр, Великобритания тратит самый большой объем средств на военную помощь Украине в истории. Он напомнил, что объявил о новом пакете помощи на общую сумму более 500 млн фунтов. Эта помощь будет направлена на срочные нужды противовоздушной обороны Украины.

"Сегодня Контактная группа послала очень четкий сигнал Путину. Мы более объединены и решительны, чем когда-либо. Мы усилим военную помощь для Украины. Мы усилим давление на Россию и мы хотим сделать 2026-й годом, когда эта война закончится, и годом, когда мы обеспечим мир", - подчеркнул Гилли.

Украина нуждается в большем финансировании на оборону

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку союзников и партнеров.

По его словам, Украина в этом году нуждается как минимум в 60 млрд долларов от партнеров для своей защиты.

Как подчеркнул Писториус, он совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, министрами обороны Украины Михаилом Федоровым и Великобритании Джоном Гилли написали письмо всем партнерам.

"Мы настойчиво призвали все страны из Контактной группы предоставить дополнительную поддержку. Мы видели результаты на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Только что Джон подчеркнул, что результатом является 35 миллиардов евро", - подчеркнул Писториус.

Германия поддержит развитие антидронового купола над крупными городами Украины

Отдельно министр обороны Германии пообещал поддержать два проекта, которые представил министр обороны Украины Михаил Федоров.

В частности, Германия намерена внести вклад в реализацию проекта "городской купол". Этот проект предусматривает улучшение противовоздушной обороны над украинскими мегаполисами, которые находятся под угрозой.

Как отметил Писториус, Германия уже предоставила Украине 5 из 12 своих зенитных ракетных комплексов Patriot, а также постоянно передает системы Iris-T, управляемые ракеты и различные типы снарядов.

Еще один проект, который поддерживает Германия, касается развития самых современных беспилотных систем с целью постоянного срыва российских атак на передовой.

"В целом в 2026 году мы выделили на поддержку Украины 11,5 млрд евро", - подчеркнул Писториус.

Он отметил, что кроме оказания помощи силам противовоздушной обороны и постоянной поддержки для развития возможностей осуществлять дальнобойные ударные дроны, Германия обеспечит финансирование для артиллерийских боеприпасов дальнего направления.

Какие страны еще объявили новую помощь для Украины

Как сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, союзники сегодня объявили о выделении дополнительных "сотен миллионов" на закупку американского вооружения в рамках инициативы PURL. Он поблагодарил Великобританию, Исландию, Норвегию, Швецию и Литву за их вклады. "И многие другие сегодня объявили, что они будут активно рассматривать в течение следующих нескольких дней и недель дополнительные взносы", - добавил Рютте.

Он подчеркнул, что Украина срочно нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны. "Мое сегодняшнее послание участникам было четким: Украина нуждается в нашей поддержке сейчас как никогда", - подчеркнул Рютте.

Генеральный секретарь Альянса решительно призвал все страны усилить поддержку и совместно разделить бремя оказания помощи Украине.

Западная помощь Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция объявили о выделении средств на закупку американского оружия, оборудования и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL. Общая сумма нового взноса от этих четырех стран составляет 420 миллионов евро (500 млн долларов).

