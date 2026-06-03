У ОАЭ возникли проблемы с интеграцией украинских дронов-перехватчиков, - СМИ

Страны Персидского залива пока не могут в полной мере раскрыть весь потенциал украинских дронов-перехватчиков.

Объединенные Арабские Эмираты активизировали развертывание украинских дронов-перехватчиков, предназначенных для нейтрализации иранских беспилотников Shahed 136. Однако их интеграция в системы противовоздушной обороны ОАЭ все еще остается ограниченной, пишет Intelligence Online.

Отмечается, что недавно в странах Персидского залива прошли испытания и были поставлены в больших количествах несколько украинских дронов-перехватчиков, включая модель P1-SUN от компании SkyFall. В ходе испытаний выяснилось, что эти системы не так уж и хорошо подходят под архитектуру управления и обнаружения ОАЭ, так как они изначально создавались для войны в Украине.

По словам военных ОАЭ, нескольким операторам приходилось ждать визуального подтверждения угрозы, прежде чем запускать свои дроны-перехватчики. Отсутствие надлежащих инструментов координации и приложений для создания цепочек слияния данных означает, что операторы, расположенные вокруг крупных городских районов, по-прежнему запускают свои перехватчики одновременно, без реальной приоритезации целей или централизованной координации ответных действий. Это приводит к чрезмерному истощению систем.

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В издании напомнили, что в Украине дроны-перехватчики являются частью системы, которая сочетает в себе низковысотные радары, акустические датчики, средства пассивной радиоэлектронной борьбы и инструменты объединения данных. Страны Персидского залива пока не смогли добиться такого уровня координации различных систем.

Несколько европейских производителей рассказали журналистам, что системы обнаружения, которыми располагают страны Персидского залива, непригодны для медленных целей, которые летят на очень низкой высоте. Низкая радиолокационная заметность иранских "Шахедов" затрудняет их обнаружение.

Например, Франция развернула на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ радары Thales Ground Master 200 и Ground Master 400, которые интегрированы в архитектуру воздушного наблюдения страны. Однако они предназначены для традиционной противовоздушной обороны и не подходят для непрерывного обнаружения дронов с низкой радиолокационной заметностью.

Также ОАЭ используют радиолокационные станции AN/MPQ-65, составляющие основу батарей Patriot PAC-3, и радиолокационные станции AN/TPY-2, применяемые с системой THAAD. Они были разработаны для противодействия баллистическим ракетам или быстрым целям, которые летят на большой высоте.

В издании добавили, что недавно Франция отправила в регион несколько других мобильных систем для усиления покрытия на малых высотах вокруг объектов инфраструктуры, в частности радиолокационные станции Giraffe AMB производства Saab. Источники в разговоре с журналистами отметили, что эти системы плохо подходят для противодействия низколетящим иранским дронам.

ОАЭ хочет перенять опыт Украины в борьбе с иранскими дронами

Кроме того, в издании добавили, что другой проблемой для стран Персидского залива является то, что гражданская авиация все еще может совершать полеты в воздушном пространстве этих стран. Из-за этого становится труднее определить реальную угрозу, а риск нанесения нескольких ударов по одной и той же цели возрастает.

В издании отметили, что ОАЭ также хочет перенять опыт Украины в борьбе с иранскими дронами. Власти страны активно ищут частных подрядчиков для обучения своих подразделений новым тактикам ведения войны с использованием беспилотников.

По словам источников издания, в настоящее время ведутся переговоры с различными организациями, в которых работают украинские ветераны или иностранные бойцы, служившие в специализированных подразделениях в Украине. По имеющимся данным, особенно востребованы специалисты по подготовке пилотов перехватчиков-дронов, а также военные инженеры, специализирующиеся на тактической интеграции систем противодействия дронам, координации действий на малых высотах, радиоэлектронной борьбе и цепочках слияния данных в системах управления и связи.

Украина производит больше дронов-перехватчиков, чем использует

Ранее советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин рассказал, что Украина производит больше дронов-перехватчиков, чем использует для защиты неба.

По словам Камышина, последние кадровые изменения в сфере противовоздушной обороны дают хорошую надежду на то, что движение происходит в правильном направлении.

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