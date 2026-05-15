В РФ придумали, как защитить 'Шахеды' от дронов-перехватчиков, – Флэш

На сегодняшний день зенитные дроны обеспечивают до 40% перехватов "Шахедов"

Россияне продолжают искать способы защитить свои "Шахиды" от украинских дронов-перехватчиков. Об этом рассказал в своем Telegram специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

В частности, по его словам, "есть обоснованные подозрения", что на отдельных "Шахедах" россияне начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления зенитных дронов, а также для создания помех радиолокационным станциям.

"Ничего неожиданного для нас здесь нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены", – добавил Флэш.

Российские модификации "Шахедов"

Как писал УНИАН, россияне постоянно экспериментируют с дронами "Шахед". В частности, ранее сообщалось, что на некоторых дронах начали устанавливать ракеты класса "воздух-воздух" (например, Р-60). Такие модификации предназначены для противодействия украинской авиации.

Среди других экспериментов – реактивные версии с более мощными двигателями, которые развивают более высокую скорость и лучше уклоняются от ПВО. Кроме того, на дронах появляются камеры заднего обзора для уклонения от перехватчиков.

