Украина производит больше дронов-перехватчиков, чем использует, - Камышин

Далее возникает вопрос, в частности, о наращивании количества экипажей.

Украина производит больше дронов-перехватчиков, чем использует для защиты неба. Об этом сказал Александр Камышин, советник президента Украины по стратегическим вопросам, отвечая на вопрос о производстве этих дронов.

"На сегодняшний день мы производим уже больше дронов-перехватчиков, чем используем сегодня в защите нашего неба. Далее вопрос о том, как мы будем наращивать экипажи, как мы будем тренировать эти экипажи, как мы будем наращивать радарное поле и интегрировать все это в единую систему", - отметил он.

Камышин также добавил, что последние кадровые изменения в сфере противовоздушной обороны "дают хорошую надежду" на то, что движение происходит в правильном направлении.

Украинская ПВО - сбивание "Шахедов"

Как сообщалось, ранее Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы "Шахиды" сбивались над Киевом, Одессой, Херсоном или другими городами - они должны все сбиваться при пересечении украинской границы.

Кроме того, Костенко высказал мнение, что назначение Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными силами является обнадеживающим.

