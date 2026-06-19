Дроны Fire Point стали главной ударной силой массированной атаки на Москву, – командир БПЛА

Командир роты ударных БПЛА Сил беспилотных систем с позывным "Джаконда" рассказал подробности массированной атаки на территорию РФ, в результате которой Москва в очередной раз оказалась под ударом. По его словам, основу ударной группировки составили дроны украинской компании Fire Point, которые стали главным инструментом глубокого поражения.

"В этой атаке использовались различные типы беспилотников, в частности БПЛА-приманки, однако основную ударную силу составили именно Fire Point. Это наш главный инструмент глубокого удара. Именно благодаря этим дронам мы постоянно наносим удары по тылу врага", – отметил военный.

По словам "Джаконды", ключевыми факторами успеха стали массовое производство и количество беспилотников в воздухе.

"Когда в небе одновременно находится такое количество дронов, любая ПВО истощается. Особенно в стране с такой огромной территорией, как Россия. Они вынуждены перебрасывать силы в Москву, из-за чего ослабляется защита на других направлениях", – пояснил командир.

Он добавил, что, несмотря на активное применение россиянами средств радиоэлектронной борьбы, большинство украинских БПЛА во время последней атаки достигло поставленных целей.

Отдельно военный подчеркнул экономическую эффективность украинских беспилотников.

"Один дрон Fire Point стоит до 60 тысяч долларов. Для такого эффекта это фактически копейки. Дроны дают нам возможность воевать разумно и эффективно", – сказал "Джаконда".

По его словам, благодаря масштабированию производства Fire Point то, что раньше считалось сложной спецоперацией, сегодня стало повседневной практикой Сил беспилотных систем.

"Если раньше подобные операции проводились раз в месяц, то сейчас сотни дронов ежедневно работают как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Фактически зона поражения расширилась на всю территорию России", – подытожил военный.

Вас также могут заинтересовать новости: