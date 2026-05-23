Путаница в планах Пентагона: НАТО пытается справиться со сворачиванием войск США в Европе, - WP

Европа готовится к защите без американских солдат и тяжелого вооружения.

Союзники по НАТО готовятся к тому, что США сократят численность сил, предоставляемых на случай нападения, поскольку администрация американского лидера Дональда Трампа и именно этим и занимается, предпринимая существенные шаги по сворачиванию масштабного военного присутствия США на континенте.

Планы относительно присутствия американских войск в Европе, запутавшие всех из-за, казалось бы, противоречивых заявлений Трампа, стали главной темой повестки дня в момент, когда государственный секретарь Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел стран НАТО в Швеции, пишет The Washington Post.

Накануне встречи НАТО Трамп заявил, что Соединенные Штаты направят "дополнительно 5 000 военнослужащих" в Польшу. Это то же самое число, которое администрация, по ее более ранним заявлениям, намеревалась вывести из Германии, поскольку Трамп выражал растущее разочарование нежеланием европейских лидеров более прямо присоединиться к войне против Ирана.

Рубио заявил репортерам, что переоценка военного присутствия в Европе предшествовала напряженности вокруг Ирана и продолжится по мере того, как США анализируют свое глобальное положение.

"Эта работа уже велась, и она проводилась в координации с нашими союзниками. Я не говорю, что они будут в восторге от этого, но они определенно в курсе, – объяснил Рубио. – Я думаю, существует широкое признание того, что в конечном итоге американских войск в Европе станет меньше". Он также добавил, что "разочарование" Трампа в европейских лидерах из-за Ирана "придется устранить".

Мнение Европы о действиях США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал заявление Трампа о Польше и подчеркнул, что он не меняет планов США по сокращению своего военного присутствия в Европе. "Давайте говорить прямо, – заявил он, – со временем, шаг за шагом, мы станем меньше полагаться только на одного союзника, коим являются Соединенные Штаты", в то время как европейцы "будут наращивать усилия сильнее".

Европейские официальные лица преуменьшают значение шагов США, заявляя, что ожидают постепенного сокращения американского военного присутствия и что несколько тысяч военнослужащих мало на что повлияют. Но европейцы также месяцами пытались убедить Вашингтон в том, что любой вывод войск должен быть скоординирован, чтобы дать союзникам по НАТО время для восполнения пробелов и гарантии того, что континент не останется незащищенным.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард отметила, что различные заявления США были "действительно запутанными, и в них не всегда легко ориентироваться". "Но нам нужно продолжать сосредотачиваться на том, что делаем мы, а не на том, что говорят все остальные, – подчеркнула она. – Поэтому нам нужно продолжать инвестировать в собственную оборону".

Готовятся и другие изменения

Союзники по НАТО также отдельно готовятся к изменению Модели сил НАТО – системы, с помощью которой 32 государства-члена определяют силы, которые они могли бы задействовать в случае нападения или какого-либо другого крупного кризиса, пишет СМИ. Два европейских дипломата на условиях анонимности заявили, что ожидают скорого решения США, которое сократит их вклад в этот пул сил и средств, доступных Европе в военное время.

Рубио дал понять, что оно может быть принято в ближайшие дни. Рютте подчеркнул, что переговоры о вкладе США продолжаются. "Но послушайте, мы готовились к этому, – добавил он. – Это связано с тем фактом, что они не могут быть везде одновременно".

Масштабы и сроки любого сокращения не были ясными, а точный состав этих сил не разглашается. Крупное сокращение может еще больше усилить тревогу по поводу гарантий США, которые лежат в основе безопасности континента, поскольку европейские лидеры предупреждают о воодушевлении соседней России.

Европейский чиновник заявил, что любое решение США вряд ли приведет к отзыву тех возможностей, которые может предоставить только Пентагон, в отличие от средств, которые европейцы уже начали восполнять самостоятельно, таких как живая сила и танки. Однако объявленные к настоящему времени сокращения со стороны США уже включают отмену планов по размещению в Европе батальона дальнобойной артиллерии. Дальнобойные ударные системы являются ключевым пробелом для европейских военных, наряду с дозаправкой в воздухе.

США ждут от Европы действий

Неопределенность вместе с критикой НАТО со стороны Трампа и его внешнеполитическими колебаниями в отношении России подтолкнули западный военный альянс к новому обрыву. С тех пор как администрация Трампа вступила в должность, Пентагон ясно дал понять, что США намерены перенаправить ресурсы в другие регионы и ожидают, что европейские страны возьмут на себя ответственность за свою конвенциональную оборону.

Американские официальные лица заверили, что ядерный арсенал США продолжит поддерживать союзников по НАТО. Министры иностранных дел также обсудили ситуацию в Ормузском проливе – жизненно важном судоходном маршруте для мировых поставок нефти, который оказался заблокирован с тех пор, как Соединенные Штаты развязали войну с Ираном.

Трамп выразил гнев после того, как европейские столицы отвергли призывы силой открыть этот водный путь. Коалиция во главе с Францией и Великобританией разработала планы по обеспечению безопасности и разминированию пролива, но только в случае установления стабильного режима прекращения огня.

Рубио заявил, что передал европейским коллегам, что странам может понадобиться "план Б", если усилия по переговорам относительно войны зайдут в тупик и "Иран откажется открывать" пролив. "Кому-то придется что-то с этим делать", – подчеркнул он.

