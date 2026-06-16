Дрон с автоматом и Starlink: украинская разработка поразила посетителей выставки Eurosatory

На международной выставке Eurosatory 2026 в Париже украинская компания OM Defense Systems представила беспилотник Drone Squad Fury, способный вести огонь из автомата и сбрасывать минометные боеприпасы.

Украинские разработчики продемонстрировали на выставке Eurosatory новую конфигурацию дрона Drone Squad Fury, которую можно оснащать различным вооружением и оборудованием. Как рассказали представители OM Defense Systems, беспилотник может быть оснащен подвеской с автоматом или использоваться для сброса минометных мин общей массой до 15 кг.

"Это версия дрона Drone Squad Fury, на которой мы демонстрируем, что этот беспилотник может использоваться в качестве платформы для различных средств", – пояснили в компании.

Как пишет"Милитарный", платформа также поддерживает установку различных средств связи, в частности терминалов Starlink, а также аналоговых и цифровых радиосистем.

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Вариант со стрелковым оружием создавался по заказу украинских спецслужб. Однако после испытаний военные пришли к выводу, что такая концепция уступает традиционному сбросу боеприпасов.

"Мы изготовили, передали им, они испытали, но затем все же перешли к классическому сбросу боеприпасов. Здесь мы больше хотели показать, что можем реализовать на этом дроне практически любое решение", – отметили в компании.

Таким образом, главная идея проекта заключается не столько в использовании автомата, сколько в универсальности платформы, которую можно адаптировать под различные боевые задачи в зависимости от потребностей заказчика.

Украинские разработки дронов

Напомним, на международной оборонной выставке Eurosatory 2026 в Париже украинская компания Global Mark представила новый тяжелый подводный беспилотник Sea Trident, предназначенный для поражения стратегических целей. Дрон адаптирован для выполнения сложных морских операций, требующих полной автономности и минимальной заметности. Разработчики отмечают, что аппарат может использоваться как для ударных миссий, так и для логистических задач.

Ранее военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман рассказал об украинском ударном дроне "Бегемот", призванном нанести максимальный ущерб российским захватчикам. Также он рассказал об особенностях этого украинского ударного беспилотника, который имеет комбинированную взрывную часть – 40 кг осколочно-фугасной боевой части и 30 кг термобарической.

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