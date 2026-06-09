Чем особенный украинский дрон 'Бегемот', которым поразили мост в Чонгаре: объяснение эксперта

Ударный дрон оснащен комбинированной боевой частью – осколочно-фугасной и термобарической.

Украинский ударный дрон "Бегемот" призван нанести максимальный ущерб российским захватчикам. Об этом военный аналитик, майор запаса Алексей Гетман сказал в эфире Радио NV.

Он рассказал об особенностях украинского ударного беспилотника "Бегемот", который имеет комбинированную взрывную часть – 40 кг осколочно-фугасной боевой части и 30 кг термобарической.

"Термобарическая, мы понимаем, что это за взрывчатое вещество. Сначала распространяется определенный газ, а затем он поджигается. То есть спрятаться крайне трудно. Газ распространяется, проникает в щели, в укрытия, а затем взрывается и выгорает. Это первое действие. Выгорает воздух, и там уже нет кислорода, давление снижается, и затем следует барический удар. Природа пытается выровнять давление, это давление упало, потому что за пределами этого взрыва давление больше. И идет условная взрывная волна внутрь и наносит повреждения личному составу, который там находится, и технике", – сказал Гетьман.

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Вместе с тем осколочная боевая часть призвана нанести поражение живой силе противника. Боевая часть дрона "Бегемот" комбинирована, чтобы нанести максимальный ущерб врагу.

"Это очень неплохая комбинация, и я уверен, что россиянам от этого станет немного хуже", – добавил Гетман.

Как можно разрушить мост

Отдельно он сказал, что взорвать и полностью разрушить мост трудно.

"Чтобы мост обрушился – нужно попасть в опору и взорвать опору. Это не так просто сделать. Разрушать мосты лучше всего диверсионными средствами или мощным ракетным ударом по опоре моста", – добавил Гетман.

Поражение Чонгарского моста

Ранее 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщил о поражении Чонгарского моста средствами Fire Point и БПЛА "Бегемот".

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 7 июня закрыли пункт пропуска "Чонгар" в Херсонской области после атаки украинских беспилотников.

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