Украина представила тяжелый подводный дрон Sea Trident: что о нем известно

Новые характеристики позволяют Sea Trident выполнять длительные миссии и действовать в прибрежных районах с повышенным уровнем угроз.

На международной оборонной выставке Eurosatory 2026 в Париже украинская компания Global Mark представила новый тяжелый подводный беспилотник Sea Trident, предназначенный для поражения стратегических целей. Подводный аппарат представила украинская компания Global Mark на международной выставке Eurosatory в Париже.

Sea Trident адаптирован для выполнения сложных морских операций, требующих полной автономности и минимальной заметности. Разработчики отмечают, что аппарат может использоваться как для ударных миссий, так и для логистических задач.

Одной из главных особенностей украинского беспилотника стала возможность доставлять до 1000 кг полезной нагрузки к заданным целям.

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Заявлено, что Sea Trident способен наносить удары по стратегическим объектам, выполнять логистические и транспортные задачи, доставлять грузы, перехватывать и нейтрализовывать другие подводные беспилотные аппараты.

Система оснащена средствами полной автономности и адаптивной навигации, что позволяет ей действовать без постоянного контроля оператора.

Технические характеристики Sea Trident

По данным разработчиков, подводный беспилотник имеет следующие характеристики:

дальность хода: до 2000 морских миль;

масса: 10 000 кг;

габариты: 10 × 2 × 1,5 метра;

максимальная скорость: 10 узлов (около 18,5 км/ч);

крейсерская скорость: 6 узлов (около 11 км/ч);

рабочая глубина погружения: до 60 метров;

полезная нагрузка: до 1000 кг.

Такие параметры позволяют Sea Trident выполнять длительные миссии и действовать в прибрежных районах с повышенным уровнем угроз.

Украина продолжает развивать направление подводных дронов

Sea Trident стал не первым украинским проектом в этом сегменте. Ранее в Украине уже демонстрировали подводные беспилотники семейства Toloka, в частности их обновленную компактную версию.

Эксперты профильного портала The War Zone заявили, что удар по российской подводной лодке дроном Sub Sea Baby – это новая глава войны, которую уже начали называть войной дронов. Атака беспилотных летательных и подводных аппаратов является воплощением современных военных конфликтов.

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