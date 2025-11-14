Добавили огнемет и оптоволокно: эксперт рассказал, как РФ улучшила наземный дрон 'Курьер'

Коваленко предупреждает, что темпы развития военной техники противника настораживают.

Россия значительно улучшила и расширила возможности своего сухопутного дрона "Курьер" - теперь он более устойчив к действию РЭБ и оснащен огнеметом "Шмель".

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в РФ давно пытаются создать боевой роботизированный комплекс, который можно было бы применять в ходе боевых действий как мобильную огневую точку. В частности, с 2022 года наращивается работа над проектами, которые дают определенный результат.

"И самым неприятным для нас может стать проект НРТК "Курьер", — отмечает Коваленко.

Впервые, по данным аналитика, этот комплекс был верифицирован в марте 2024 года на Авдеевском направлении, но тогда он был собран "сумбурно". Однако уже в апреле россияне продемонстрировали НРТК "Курьер" в модификации постановщика мин, транспортного средства и перевозчика раненого. Со второй половины 2024 года, добавил Коваленко, "Курьер" стал чаще поставляться на обеспечении российских войск. На тот момент в среднем ежемесячно производилось 11-15 таких комплексов.

"На сегодняшний день НРТК "Курьер" значительно эволюционировал и стал более сбалансированным по распределению массы. Получил бобину оптоволокна, что сделало его более стабильным при подавлении РЭБ, значительно улучшил стабилизацию и качество стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ, а особо "сумрачные гении" и вовсе установили на него реактивный противопехотный огнемет "Шмель" – от 8 до 10 пусковых", - рассказал обозреватель.

Он подчеркивает: темпы развития соответствующей военной техники противника настораживают.

Раньше стало известно, что в РФ создали переносной зенитно-ракетный комплекс для противодействия украинским беспилотникам. По словам аналитиков, управляется он с помощью FPV-пилотирования, создан "школьниками за полгода", а позже были заключены договоренности для серийного производства. Предполагалось, что речь - о промышленной группе Hermes. Целью проекта изначально было создание недорогого, одновременно эффективного и простого в использовании ПЗРК.

