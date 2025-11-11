Анастасия Рябоконь

Военный рассказал, как ВСУ используют РЭБ для противодействия российским средствам поражения.

Украинский РЭБ способен противодействовать управляемым авиабомбам (КАБам), которые недавно начали летать до 200 км. Также можно частично противодействовать другому российскому оружию - "Шахедам" и даже ракетам "Кинжал". Об этом в интервью проекту "Межа" рассказал начальник отделения информационно-аналитического обеспечения 69-го центра Сергей Мельник.

Он пояснил, что россияне используют на КАБах 16-канальные CRPA-антенны - это "модули, которые защищают спутниковую навигацию от воздействия РЭБ". По словам эксперта, этому модулю труднее направить ложный сигнал, чтобы сбить с маршрута.

"Чтобы подавить навигацию на этих бомбах нужно одновременно задействовать минимум 17 средств РЭБ с определенным алгоритмом. Когда речь идет о массированной атаке, то должны быть задействованы сотни средств. В целом противодействовать КАБам даже в таких условиях возможно, но для этого нужна хорошая координация", - сказал он.

В то же время эксперт сказал об ограниченности в противодействии КАБам. В частности, их нельзя сбить с маршрута на 180 градусов, чтобы "развернуть и пустить в Россию". Также нет технических возможностей сознательно отвести КАБ в безопасное место, поэтому все же угроза взрыва многотонных бомб сохраняется. Успешным подавлением КАБа, по его словам, является взрыв на оккупированных территориях, когда он не перелетает линию соприкосновения.

Подобным способом подавляют и вражеские беспилотники-камикадзе:

"Мы не можем создать тотально бесполетную зону, ведь у "Шахедов" есть альтернативные способы навигации. Но мы можем обмануть его так, что он полетит в другое место, думая что его цель именно там".

Он рассказал, что для этого создается сплошная полоса препятствий. Таким образом на подлете к крупным городам у "Шахеда" накапливается погрешность в навигации и он не может рассчитать, где находится.

Также эксперт прокомментировал интервью начальника главного управления РЭБ, в котором тот рассказывал о воздействии на ракеты "Кинжал".

"Это очень быстрая ракета, и от того очень чувствительна к воздействию РЭБ. Но больше говорить не могу", - сказал Сергей Мельник

Поможет ли РЭБ предотвратить удары по учебным центрам

Он также подтвердил, что бывают случаи залета российских дронов-разведчиков "Орланов" в тыловые учебные полигоны. Почти во всех случаях воинские части получают предупреждение об опасности, учебные заведения информируют о приближении дронов и у них появляется время запретить все демаскирующие передвижения и рассредоточиться.

"Военным даже не нужно смотреть постоянно в монитор - ему просто приходит оповещение на телефон в случае угрозы. Почему они не всегда это делают - отдельный вопрос", - сказал он.

Подавлять дроны можно, но вражеские разведчики могут заходить на территорию Украины "в режиме радиомолчания, на сверхнизких высотах, в относительно "слепых" зонах".

Впоследствии по каждому случаю появления "Орланов" проводятся служебные расследования.

Развитие вражеского РЭБ

Как писал УНИАН, военные начали замечать на фронте у врага новые средства РЭБ. С их помощью враг пытается глушить дроны на частотах, которые ранее были безопасными. Поэтому такие системы могут подавлять сигналы управления и видеосвязи FPV-дронов, которые украинские подразделения начали использовать в расширенных частотных диапазонах для обхода российских помех.

