Украинский РЭБ способен противодействовать управляемым авиабомбам (КАБам), которые недавно начали летать до 200 км. Также можно частично противодействовать другому российскому оружию - "Шахедам" и даже ракетам "Кинжал". Об этом в интервью проекту "Межа" рассказал начальник отделения информационно-аналитического обеспечения 69-го центра Сергей Мельник.
Он пояснил, что россияне используют на КАБах 16-канальные CRPA-антенны - это "модули, которые защищают спутниковую навигацию от воздействия РЭБ". По словам эксперта, этому модулю труднее направить ложный сигнал, чтобы сбить с маршрута.
"Чтобы подавить навигацию на этих бомбах нужно одновременно задействовать минимум 17 средств РЭБ с определенным алгоритмом. Когда речь идет о массированной атаке, то должны быть задействованы сотни средств. В целом противодействовать КАБам даже в таких условиях возможно, но для этого нужна хорошая координация", - сказал он.
В то же время эксперт сказал об ограниченности в противодействии КАБам. В частности, их нельзя сбить с маршрута на 180 градусов, чтобы "развернуть и пустить в Россию". Также нет технических возможностей сознательно отвести КАБ в безопасное место, поэтому все же угроза взрыва многотонных бомб сохраняется. Успешным подавлением КАБа, по его словам, является взрыв на оккупированных территориях, когда он не перелетает линию соприкосновения.
Подобным способом подавляют и вражеские беспилотники-камикадзе:
"Мы не можем создать тотально бесполетную зону, ведь у "Шахедов" есть альтернативные способы навигации. Но мы можем обмануть его так, что он полетит в другое место, думая что его цель именно там".
Он рассказал, что для этого создается сплошная полоса препятствий. Таким образом на подлете к крупным городам у "Шахеда" накапливается погрешность в навигации и он не может рассчитать, где находится.
Также эксперт прокомментировал интервью начальника главного управления РЭБ, в котором тот рассказывал о воздействии на ракеты "Кинжал".
"Это очень быстрая ракета, и от того очень чувствительна к воздействию РЭБ. Но больше говорить не могу", - сказал Сергей Мельник
Поможет ли РЭБ предотвратить удары по учебным центрам
Он также подтвердил, что бывают случаи залета российских дронов-разведчиков "Орланов" в тыловые учебные полигоны. Почти во всех случаях воинские части получают предупреждение об опасности, учебные заведения информируют о приближении дронов и у них появляется время запретить все демаскирующие передвижения и рассредоточиться.
"Военным даже не нужно смотреть постоянно в монитор - ему просто приходит оповещение на телефон в случае угрозы. Почему они не всегда это делают - отдельный вопрос", - сказал он.
Подавлять дроны можно, но вражеские разведчики могут заходить на территорию Украины "в режиме радиомолчания, на сверхнизких высотах, в относительно "слепых" зонах".
Впоследствии по каждому случаю появления "Орланов" проводятся служебные расследования.
Развитие вражеского РЭБ
Как писал УНИАН, военные начали замечать на фронте у врага новые средства РЭБ. С их помощью враг пытается глушить дроны на частотах, которые ранее были безопасными. Поэтому такие системы могут подавлять сигналы управления и видеосвязи FPV-дронов, которые украинские подразделения начали использовать в расширенных частотных диапазонах для обхода российских помех.