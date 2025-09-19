Дальность нового ПЗРК россиян пока не заявлена, поэтому выводы о его эффективности сделать трудно.

Россия создала переносной зенитно-ракетный комплекс для противодействия украинским беспилотникам. Управляется он с помощью FPV-пилотирования.

Как сообщает украинский ресурс Defense Express, речь идет о "гаражной разработке". Создатели этой "новинки" говорят, что она была сделана "школьниками за полгода". Однако позже были заключены определенные договоренности с "Гермесом" для ее серийного производства. Авторы пишут, что вероятно, речь о промышленной группе Hermes.

"Целью проекта изначально было создание недорогого, одновременно эффективного и простого в использовании ПЗРК. Он должен занять нишу между новыми зенитными дронами и старыми не очень экономными средствами. Для этого, в том числе применяется технология 3D-печати и для пусковой, и для боеприпаса в виде миниатюрной твердотопливной ракеты. В то же время важнейшей частью любой системы ПВО являются ее средства наведения, которые для традиционного ПЗРК включают инфракрасную ГСН, как у "Игла" или Stinger, или лазерную систему, как вот у RBS 70 и Starstreak. Они имеют разную эффективность против беспилотников, в зависимости от типа последних", – объясняют специалисты.

Видео дня

Оккупанты решили воспользоваться оптическим наведением. Оно базируется на использовании методов машинного зрения. Более традиционные решения противнику не подошли, поскольку зенитная ракета имеет высокую скорость, пишет издание.

В материале отмечают, что сейчас российский ПЗРК использует FPV-пилотирование. С его помощью создатели этого оружия отрабатывают настройки полета и маневренность разработки.

"При этом заявляется, что благодаря предыдущей работе над дронами им не очень сложно управлять ракетой, летящей на скоростях от 360 км/ч до 500 км/ч. Для сравнения зенитные беспилотники способны достигать 300-350 км/ч. Это гораздо медленнее чем классические зенитные ракеты, которые создавались для перехвата самолетов, но против дронов, и учитывая особенности управления, меньшая скорость приемлема", – объясняет Defense Express.

Авторы проанализировали то, что пишут сами россияне. У них сложилось впечатление, что на этом этапе FPV-пилотирование враг использует только для тестов. Зато в будущем, вероятно, планируется полагаться на самостоятельное оптическое наведение. Однако это может быть методом донаведения.

Будет ли проект эффективным в борьбе с дронами?

По мнению авторов материала, с одной стороны от такого оружия будет трудно уклониться дронам. Кроме того, с помощью этого проекта можно будет догонять более быстрые цели.

Однако есть вопросы относительно метода самого перехвата цели – кинетический или взрыв – и нацеливания. В материале сказано, что взаимные скорости ракеты и цели довольно высокие, а требования к скорости реакции – жесткие.

Дальность нового ПЗРК россиян пока не заявлена, поэтому точные выводы сделать трудно.

"Возможно она точно будет преобладать над типичной максимальной для традиционных аналогов в 5 км, но учитывая габариты ракеты возможно будут меньше. Пока можно сказать, что такое изделие имеет потенциал и даже способно найти собственную нишу. В частности, можно напомнить о работе шведского Saab над концептуально похожей разработкой миниатюрной противодроновой ракеты Nimbrix. Но заменят ли или хотя бы даже дополнят другие средства поражения, включая зенитные дроны, будет зависеть от эффективности, стоимости и темпов производства", – констатирует ресурс.

Другие новости о вооружении

Украинская компания Fire Point, разработчик ракеты "Фламинго" заявил, что наращивает производство, и уже к концу года планирует достичь ежедневного выпуска на уровне семи ракет. Сейчас компания производит 50 ракет в месяц.

Тем временем российские захватчики начали совершенствовать свою технику из-за угрозы на фронте. Россияне стали выпускать КамАЗ с защищенными кабинами и встроенными средствами радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: