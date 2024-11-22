Удар по Днепру, вероятно, был замыслом Кремля, чтобы продемонстрировать готовность применить самое мощное оружие из своего арсенала, если потребуется.

Россия впервые использовала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в боевых действиях против Украины. Это стало своеобразным сигналом для стран, которые поддерживают Киев.

The Times опубликовал краткий обзор этого оружия, созданного для ядерных ударов во время Холодной войны между СССР и США.

Что такое МБР?

Межконтинентальные баллистические ракеты считаются таковыми, если их дальность превышает 5500 км. Самой мощной из российских МБР является РС-28 "Сармат", она способна преодолевать до 17 000 км. Она входит в состав российской стратегической "ядерной триады", которая включает наземные, подводные и авиационные средства. Всего Россия имеет 326 МБР, большинство из которых оснащены несколькими боеголовками.

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Действительно ли в Днепре была применена МБР?

Ракета, выпущенная с базы "Капустин Яр" в Астраханской области, была идентифицирована как РС-26 "Рубеж", имеющая дальность от 1900-5600 км. Это позволяет классифицировать ее как МБР. Однако эта ракета ранее тестировалась с тяжелой полезной нагрузкой на более коротких дистанциях, что вызвало критику Запада за нарушение Россией условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Этот договор запрещал использование ядерных и обычных ракет с дальностью от 500 до 5500 км. США вышли из соглашения в 2019 году при администрации Дональда Трампа, обвинив Россию в несоблюдении его положений.

Мощность РС-26 "Рубеж"

Ракета, известная также под названиями "Фронтир", "Авангард" и "Ярс-М", имеет следующие характеристики:

Длина: 12 метров.

Стартовый вес: почти 40 тонн.

Боеголовка: ядерная или обычная весом 800 кг.

Скорость: до 20 Махов (примерно 15 000 миль/час).

Подвижность: может запускаться с мобильных установок.

Дистанция между базой "Капустин Яр" и Днепром составляет менее 1600 км, поэтому ракета, вероятно, была адаптирована для меньшей траектории. Использование МБР с традиционной боеголовкой против Украины может показаться чрезмерным, однако это, вероятно, замысел Кремля, чтобы продемонстрировать готовность применить самое мощное оружие из своего арсенала, если потребуется.

Страны, имеющие МБР

Среди ядерных держав только три - США, Россия и Китай - имеют полноценные межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе для подводных лодок и стратегических бомбардировщиков. Другие страны, такие как Северная Корея, работают над разработкой подобного оружия. Например:

- Израиль имеет Jericho III с дальностью до 6400 км.

- Индия обладает ракетой Agni-V, способной нести 1,5-тонную боеголовку.

Франция, Великобритания и Пакистан не имеют межконтинентальных ракет, но оснащены другими средствами доставки ядерных боеголовок, такими как подводные или крылатые ракеты.

Удар МБР по Днепру

Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания экспериментальной баллистической ракеты "Орешник" и нанесла удар по Днепру.

По его словам, речь идет о ракете средней дальности. Путин добавил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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