По словам президента России, речь идет о ракете средней дальности.

В специальном видеообращении президент РФ Владимир Путин сообщил, что 20 ноября по украинскому городу Днепр российская атака произведена ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории".

По словам Путина, удар по Днепру был испытанием "Орешника", а целью удара был комплекс, который якобы "производит в том числе ракетную технику".

Видео дня

"Существующие системы ПРО, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватывать такие ракеты, как "Орешник", - сказал он.

Президент РФ заявил, что США якобы планировали производить и размещать в Украине ракеты средней и меньшей дальности. На чем основываются его выводы - неясно.

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - заявил Путин.

Российский лидер пообещал, что Россия заранее "предупредит мирных жителей Украины и граждан других государств покинуть зоны возможного поражения".

"Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые решит самостоятельно. Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий", - добавил он.

Также он подтвердил, что по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях были нанесены удары западными ракетами, из-за чего есть погибшие среди российских военных.

Удар по Днепру - последние новости

Журналисты получили изображения обломков российских ракет, выпущенных по Украине под утро 21 ноября. Источник издания CNN в украинских службах безопасности предоставил фотографии обломков от атаки на город Днепр.

Источник сообщил, что фрагменты на фотографиях не обязательно принадлежат одной ракете. Один из западных чиновников усомнился в том, что ракета была МБР.

США считают, что Россия запустила по Днепру не межконтинентальную ракету, а ракету средней дальности. Об этом Reuters сообщил представитель администрации США, ссылаясь на предварительные данные.

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