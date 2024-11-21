Утверждается, что именно пуски на 5800 км позволяли РФ заявлять, что РС-26 "Рубеж" не нарушает договоров РСМД и является не ракетой средней дальности, а межконтинентальной.

Ориентиром для классификация ракет, в частности как средней дальности и межконтинентальных, является уже недействующий договоров РСМД - о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года между США и СССР. Об этом пишут аналитики Дифенс Экспресс.

Отмечается, что в нем была закреплена следующая градация: от 1000 до 5500 км дальности полета - средняя, от 500 до 1000 - меньшей. Таким образом разница между баллистической ракетой средней дальности (БРСД) и межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) в способности лететь на более 5500 км. МБР - может, БРСД - нет.

"Но именно с РС-26 "Рубеж" возникли вопросы. Хотя максимальная дальность ракеты РС-26 "Рубеж" во время испытаний составляла около 5800 км. Потому что ракету выстреливали с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке", - отметили эксперты.

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Утверждается, что именно пуски на 5800 км позволяли РФ заявлять, что РС-26 "Рубеж" не нарушает договоров РСМД и является не ракетой средней дальности, а межконтинентальной. Даже несмотря на то, что все три последующих пуска с полигона "Капустин Яр" по полигону "Сары-Шаган" были на значительно меньшую дальность в 2000 км.

Считается, что именно эту ракету называют одной из нарушительниц договора РСМД. Эксперты добавили:

"РС-26 "Рубеж" очевидно создавалась именно как ракета средней дальности, как реинкарнация РСД-10 "Пионер". И она позволит высвободить все МБР типа "Ярс", "Тополь", Р-36М2 "Воевода", все баллистические ракеты на подводных лодках для удара по США".

Они отмечают, что для Европы средней дальности достаточно для поражения любой цели. Потому что с дальностью 3,5 тысячи км РФ гарантирует ядерный удар по любой точке ЕС со своей территории. При этом ракеты средней дальности дешевле межконтинентальных, а также более массовые.

"Поэтому в целом вся дискуссия относительно того, что РС-26 "Рубеж" является МБР или БРСД не имеет никакой практической пользы. Потому что обе предназначены для нанесения ядерного удара", - добавили аналитики.

Заявления Путина о ракете "Орешник"

Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания экспериментальной баллистической ракеты "Орешник" и нанесла удар по Днепру.

По его словам, речь идет о ракете средней дальности. Путин добавил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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