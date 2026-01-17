Какие истребители Украина может получить от Чехии: объяснение экспертов

На сегодняшний день у Чехии имеется 16 одноместных L-159A и восемь двухместных L-159T.

Чехия планирует поставить Украине истребители, которые помогут Силам обороны в борьбе с российскими дронами. Об этом президент Чешской Республики Петр Павел сообщил во время визита в Киев, не раскрыв никаких подробностей о том, о каких именно самолетах идет речь.

При этом, как отмечают аналитики Defense Express, вполне вероятно, что речь идет о легких штурмовиках L-159, о возможности передачи которых в Чехии говорили еще в 2023 году.

L-159 – что это за самолет

Самолет совершил свой первый полет в 1997 году, одноместный вариант принят на вооружение воздушных сил Чехии в 2001 году, двухместный – в 2007. Согласно данным из открытых источников, на сегодняшний день в активе воздушных сил Чехии имеется 16 одноместных L-159A и восемь двухместных L-159T.

Отмечается, что самолет получил бортовую РЛС семейства FIAR Grifo L от итальянской Leonardo, а также возможность установить контейнер Litening для использования высокоточного вооружения.

Среди вооружения, которое может использовать этот легкий истребитель - неуправляемые и управляемые авиабомбы, авиационные пушки, ракеты "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick, а также ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.

То есть, если Украина получит эти самолеты, то в первую очередь речь идет о дополнительных возможностях в борьбе с российскими "Шахедами", отмечают аналитики.

Помощь от Чехии

В конце года экс-премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщал, что его страна выполнила цель по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов в рамках Чешской снарядной инициативы. Он отметил, что в 2025 году Украине предоставили 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов.

Также сообщалось, что чешская компания LPP разработала новую дальнобойную крылатую ракету под названием Narwhal. На завершающем этапе ее передадут Украине для испытаний в реальных боевых условиях.

