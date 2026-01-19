Чехия отказалась передать Украине самолеты: аналитики поделились, есть ли альтернатива

Правительство Чехии мотивирует отказ тем, что самолеты нужны собственной армии и военные будут использовать их до 2040 года.

Президент Чехии Петр Павел, находясь с визитом в Киеве, заявил о возможной поставке Украине самолетов L-159, но правительство не поддержало это решение, мотивируя его тем, что самолеты нужны своим военным, сообщает Defense Express.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после встречи правительства заявил, что его страна не будет ни продавать, ни передавать Украине бесплатно легкие боевые самолеты для борьбы с беспилотниками.

Бабиш подчеркнул, что это решение должны принимать не политики, а военные, которым эти самолеты нужны и должны служить до 2040 года.

Аналитики также вспомнили и заявление спикера нижней палаты парламента Томио Окамуры, который заявил, что хотя сами L-159 стоят недорого, но имеют большой боевой потенциал.

Издание предполагает, что, вероятно, Чехия все-таки не продаст L-159 Украине, несмотря на заявление президента Чехии, что речь шла о четырех бортах, боевое применение которых открыло бы дополнительные возможности для экспорта.

Приводятся данные, что Чехия на данный момент имеет 16 одноместных L-159A и восемь двухместных L-159T. Аналитики отмечают, что это довольно небольшое количество, поэтому понятно, почему Чехия не хочет терять даже несколько из этих самолетов.

Однако, как отмечают эксперты, уменьшение количества самолетов можно использовать как повод для закупки дополнительных бортов, в том числе у собственной промышленности.

Также аналитики сделали предположение, что, возможно, Украина и партнеры оплатят новые борты для Чехии, а старые самолеты будут переданы украинским военным.

Указывается, что такой вариант может теоретически уменьшить риски со стороны Чехии, но все равно нужно политическое согласование и сомнительно, что оно будет получено.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна может предоставить за относительно короткое время несколько средних боевых самолетов. Павел спрогнозировал, что это решение может быть решено "быстро и успешно". Также он добавил, что Чехия может передать Украине и системы раннего предупреждения, такие как пассивные радары.

Также мы писали, что министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал президента Чехии за заявление о предоставлении Украине самолетов. Мацинка отметил, что Павел не консультировался с правительством по этому вопросу перед визитом в Киев. Он напомнил, что президент Чехии не имеет полномочий давать подобные обещания без согласования с правительством.

