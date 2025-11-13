Благодаря поставкам боеприпасов по чешской инициативе в 2024 году Украине удалось сдерживать продвижение российских оккупантов.

В прошлом году Чехия поставила Украине 1,5 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. Примерно такое же количество этого оружия Украина должна получить и в 2025 году, сообщает Dennik N.

В публикации говорится, что поставка боеприпасов по чешской инициативе была запущена в 2024 году, когда Украина страдала от огромного дефицита крупнокалиберных боеприпасов. Указывается, что тогда диспропорция по сравнению с Россией составляла примерно 1:10 или 2:10.

Поэтому, как подчеркивается, поставки боеприпасов помогли значительно уменьшить эту диспропорцию до 1:2. Это дало возможность Украине лучше защищать свои позиции в разных местах фронта, а также эффективнее сдерживать продвижение россиян вглубь украинской территории.

В то же время, в публикации уточняется, что хотя идея и организация выкупа боеприпасов принадлежит Чехии, но также немало стран в ней участвуют, в частности, выделяют финансирование.

Сообщается, что контракты на поставку боеприпасов в Украину заключены как минимум до середины 2026 года. Однако удастся ли в следующем году поставить столько же боеприпасов в следующем году, как в 2024 и 2025 годах, пока неясно.

Издание объясняет это тем, что новая правительственная коалиция ANO, SPD и Motoristov неоднократно заявляла через своих высокопоставленных представителей, что хочет ее прекратить, поскольку она якобы является проблематичной. Поэтому пока неясно, будет ли она продлена, когда в начале 2026 года к власти придет новое правительство.

Ранее УНИАН сообщал, что вероятный новый министр иностранных дел Чехии ультраправый политик Филипп Турек рассказал, что Чехия вероятно, отменит свою помощь Киеву после формирования нового правительства. Турек добавил, что новое правительство страны будет придерживаться обязательств Чехии перед НАТО и отстаивать международное право, но предоставит приоритет дипломатическим усилиям. Он добавил, что Чехия продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку, а также сосредоточится на потребностях безопасности Чехии.

Также мы писали, что в 2026 году Чехия планирует принять в ряды 2250 новобранцев, что является самым высоким показателем за всю историю страны. Примечательно, что на текущий год была цель набрать 2100 новобранцев, но количество желающих, как прогнозируется, будет более 2300 человек. Приводятся данные, что в начале 2025 года численность чешской армии составляла более 28 тысяч военных.

