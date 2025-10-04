Координатор чешской инициативы по боеприпасам рассказал о текущей ситуации.

Фаворитом парламентских выборов в Чехии считается популистская партия ANO во главе с Андреем Бабишем, который резко критикует международную инициативу, запущенную в 2024 году правительством консерватора и сторонника Европы Петра Фиалы по поставке боеприпасов в Украину.

Эта инициатива позволила поставить украинской армии 3,5 миллиона снарядов крупного калибра за восемнадцать месяцев, заявляет директор агентства Министерства обороны Чехии, которое координирует эту инициативу, Алеш Вытечка в интервью Le Monde.

По его словам, большая часть поставленных Украине боеприпасов — новые или недавно произведённые артснаряды. "Старых запасов больше нет, особенно для 155-мм снарядов (стандарты НАТО). Страны, помогающие Украине, уже все передали. Два основных чешских производителя, STV Group и CSG, увеличили производство в десять раз по сравнению с периодом до вторжения, но остальная Европа остаётся очень медленной", - подчеркнул он.

Вытечка также отметил, что Францию убедить участвовать в этой инициативе не удалось. Хотя страна оказывала политическую поддержку.

"Франция не выделила деньги, поскольку у неё есть собственная национальная промышленность, и правительство предпочитает закупать напрямую у неё", - добавил Вытечка. Рассуждая над вопросом, что же произойдет, если эта инициатива уже завтра прекратится, он отметил, что они уже сейчас прогнозируют ситуацию в 2026 году, желая сохранить поставки на уровне 2025 года.

"Если нам запретят продолжать, поставки постепенно, но быстро сократятся. Я не буду лгать, мне это страшно, поскольку Украина нуждается в поддержке. Российская армия получила политическую задачу захватить Донецкую область к концу года, но уже дважды потерпела неудачу. Мы должны не допустить этого, продолжая поставлять военную помощь Украине", - подчеркнул эксперт.

А если Украина будет "слабой" за столом переговоров, она ничего не выиграет, особенно против России, которая не проявляет большого желания к компромиссам, подчеркнул он. Из-за этого уже сейчас будущую зиму называют решающей. Если Чехия остановит инициативу, союзникам придётся искать другой способ поддержки Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что чешская инициатива по боеприпасам для Украины укрепляет международное доверие и солидарность с союзниками. Именно поэтому, по словам президента Чехии Петра Павла, ее необходимо продолжать в том случае, если победит оппозиционная партия ANO.

Кроме того, выборы в парламент в Чехии продолжатся еще недолго. Вскоре должен начаться подсчет голосов. В опросах лидирует партия ANO Бабиша, которая должна взять 29,3% голосов.

