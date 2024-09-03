Боевую бронированную колесную машину "Варта 2" создали на базе шасси Base.

На выставке оборонной промышленности MSPO 2024 "Украинская бронетехника" представила новый бронированный автомобиль "Варта 2". Об этом компания сообщает на Facebook-странице.

Речь идет о совершенно новой машине, созданной, учитывая десятилетний опыт компании, а также потребности российско-украинской войны.

Боевую машину создали на базе шасси Base. Она имеет полную массу 14 т и способна разгоняться до 110 км/ч.

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В "Варте 2" могут разместиться 10 членов экипажа. Бронемашина получила боевой модуль "Сич", который имеет 30 мм автоматическую пушку.

Благодаря ей автомобиль может эффективно оказывать огневую поддержку пехоте, а также уничтожать бронетехнику врага. А благодаря программно-аппаратному комплексу ICoMWare обеспечивается информационная поддержка командира подразделения.

Боевая машина получила хорошую защиту, в частности, противоминные сиденья. В автомобиле установили систему подвесного пола, которая дает защиту для экипажа от перегрузок, если произошел подрыв.

В дополнение к этому "Варта 2" имеет передовые системы светомаскировки и интегрированную систему фильтрации воздуха, которая обеспечивает военным защиту от химической и биологической угроз.

Новинки украинского ОПК - что интересного

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к поставке украинский бронетранспортер "Хорунжий", который представляет собой очень глубокую модернизацию советского БТР-60. Разработчики кардинально улучшили эргономику машины. Теперь десантирование осуществляют, используя кормовую часть модернизированного БТР-60.

Также напомним, что летом Национальной гвардии Украины передали первую партию автомобилей "Новатор 2".

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