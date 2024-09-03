На выставке оборонной промышленности MSPO 2024 "Украинская бронетехника" представила новый бронированный автомобиль "Варта 2". Об этом компания сообщает на Facebook-странице.
Речь идет о совершенно новой машине, созданной, учитывая десятилетний опыт компании, а также потребности российско-украинской войны.
Боевую машину создали на базе шасси Base. Она имеет полную массу 14 т и способна разгоняться до 110 км/ч.
В "Варте 2" могут разместиться 10 членов экипажа. Бронемашина получила боевой модуль "Сич", который имеет 30 мм автоматическую пушку.
Благодаря ей автомобиль может эффективно оказывать огневую поддержку пехоте, а также уничтожать бронетехнику врага. А благодаря программно-аппаратному комплексу ICoMWare обеспечивается информационная поддержка командира подразделения.
Боевая машина получила хорошую защиту, в частности, противоминные сиденья. В автомобиле установили систему подвесного пола, которая дает защиту для экипажа от перегрузок, если произошел подрыв.
В дополнение к этому "Варта 2" имеет передовые системы светомаскировки и интегрированную систему фильтрации воздуха, которая обеспечивает военным защиту от химической и биологической угроз.
Новинки украинского ОПК - что интересного
В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к поставке украинский бронетранспортер "Хорунжий", который представляет собой очень глубокую модернизацию советского БТР-60. Разработчики кардинально улучшили эргономику машины. Теперь десантирование осуществляют, используя кормовую часть модернизированного БТР-60.
Также напомним, что летом Национальной гвардии Украины передали первую партию автомобилей "Новатор 2".