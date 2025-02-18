Бронеавтомобиль предназначен для транспортировки личного состава (10+1).

Украинская оборонная компания UkrArmoTech представила на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби новую бронированную машину GYURZA-O2. Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"УКР АРМО ТЕХ представляет новую модель бронированного авто на специализированном шасси. Улучшенная защита капсулы, узлов и агрегатов и, главное, экипажа на уровнях 2 и 3 по стандарту NATO STANAG 4569", - говорится в заявлении компании.

Таким образом, пассажирский отсек GYURZA-O2 обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль патрона 7,62х39-мм, а корпус - от обломков 155-мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 80 м.

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Машину оснастили V-образным днищем для рассеивания энергии взрыва и специальными креслами с амортизацией, которые защищают от взрывных нагрузок.

Бронемашина получила турбодизель Cummins ISDe 6.7-330 мощностью 385 л. с., максимальная скорость по шоссе составляет 110 км/ч. GYURZA-O2 имеет боевой модуль с пулеметом М2 Browning 12,7 с боекомплектом 300 патронов. Полная масса бронированного автомобиля составляет 16 тонн.

Компания-производитель имеет большие планы относительно своей новинки. "В этом году украинские Силы обороны смогут получить сотни броневиков GYURZA-02", - говорят в UkrArmoTech.

Новая украинская бронетехника

Напомним, в прошлом году был представлен украинский бронеавтомобиль "Варта 2". Среди главных особенностей новой разработки - довольно мощное вооружение.

Бронемашина получила боевой модуль "Сич", который имеет 30 мм автоматическую пушку. Благодаря этому "Варта 2" может эффективно бороться с бронетехникой россиян.

Также в 2024-м в Министерстве обороны кодифицировали и допустили к поставке в ВСУ новый бронетранспортер "Хорунжий", который представляет собой глубокую модернизацию советского БТР-60.

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