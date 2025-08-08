По его словам, в Украине также работали над подобными беспилотниками.

В Российской Федерации разработали новый беспилотный летательный аппарат для борьбы с окопными средствами радиоэлектронной борьбы.

Фотографии БПЛА под названием "Велес-10.ДР" опубликовал в своем Telegram-канале украинский специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов. Производители заявляют, что это ударный дрон с донаведением на источник радиоизлучения.

"Я видел у нас десяток подобных идей на основе прототипов. Но ни одного готового изделия с доказанной эффективностью на фронте. Интересно, насколько изделие противника является рабочим", - отметил "Флеш".

Видео дня

В то же время эксперт не считает, что охота на стационарный окопный РЭБ сейчас является важнейшей задачей на фронте. По его мнению, в приоритете должен быть поиск систем, которыми российские захватнические войска подавляют видео:

"В отличие от окопного РЭБ, который работает локально, система подавления видео мешает работать всем пилотам различных подразделений на всем участке фронта. Причем таких систем подавления видео у них в десятки раз больше, чем у нас. Они мощные, стационарные и очень мешают. Искать их не просто. Тут бы дроны с самонаведением реально помогли".

Война дронов

Войну в Украине часто называют "войной дронов" из-за беспрецедентного масштаба, интенсивности и влияния использования беспилотников обеими сторонами.

По словам экспертов, это явление стало ключевым трендом современной войны и определило ее новую тактическую и технологическую эпоху. Украина и Россия ежедневно запускают сотни, а иногда и тысячи дронов: для разведки, корректировки артиллерии, ударов по технике, живой силе и инфраструктуре.

С обеих сторон происходит постоянная адаптация к новым типам дронов и систем борьбы с ними - средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Недавно стало известно, что российские захватнические войска начали цеплять к своим ударным "Шахедам" кассеты с противотанковыми минами.

Вас также могут заинтересовать новости: