Украинские бойцы уничтожили редкий российский комплекс РЭБ 'КОП-2' (видео)

Комплекс уничтожили операторы 424 батальона "Svarog".

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "КОП-2" ("Комплекс обнаружения и подавления - 2"). Для поражения этой цели понадобилось всего два дрона.

В Telegram-канале Сил беспилотных систем ВСУ сообщили, что "КОП-2" уничтожили операторы 424 батальона "Svarog". С помощью таких средств РЭБ россияне пытаются найти эффективное противодействие украинским беспилотникам.

Отмечается, что "КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. В Силах беспилотных систем ВСУ поделились, что это очень дорогая и редкая техника, которую враг обычно применяет для прикрытия важных объектов.

"Однако в реальном бою "КОП-2" не выдержал встречи с операторами батальона "Svarog". Первый их точный выстрел вывел оборудование из строя, а следующий - полностью уничтожил комплекс", - сказано в сообщении.

Бойцы СБС поразили российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"

Ранее бойцы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ поразили российскую станцию РЭБ "Борисоглебск-2". Отмечается, что цель обнаружили на расстоянии около 70 км.

"Борисоглебск-2" - один из самых современных российских комплексов РЭБ, который предназначен для ведения радиоразведки и подавления широкого спектра систем связи, управления и навигации.

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